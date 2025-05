Renuncia de jueza en juicio por muerte de Diego Maradona

BUENOS AIRES (AP) — Una

del

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

por la muerte del ídolo futbolísticodecidió el martes apartarse del proceso luego de quedar envuelta en una polémica por haber participado en la realización de unsobre el caso que no estaba autorizado.

Julieta Makintach dejó de formar parte del tribunal de San Isidro que lleva adelante el proceso luego de que el fiscal mostró en una audiencia imágenes de un documental que comienza con los primeros momentos después de la muerte de Maradona en 2020 y el inicio del juicio hace más de dos meses, en el que la jueza aparece en varias tomas como una de sus protagonistas.

Luego de la renuncia de Makintach, sus otros dos colegas en el tribunal que está situado en las afueras de Buenos Aires dispusieron un descanso y cuando se reanude la audiencia tendrán que definir cómo seguirá el proceso que ha generado un gran interés a nivel mundial.

Makintach debía pronunciarse —lo mismo que los otros dos miembros del tribunal— sobre el pedido de su apartamiento que habían solicitado fiscales y querellantes.

La jueza había rechazado en un primer momento los cuestionamientos en su contra, pero el fiscal Patricio Ferrari rebatió sus argumentos al mostrar en una pantalla las imágenes del documental que, según acotó, se iba a llamar "Justicia Divina".

En varias de esas imágenes recabadas en allanamientos a productoras audiovisuales se podía ver a Makintach entrando a la sede del tribunal y en su despacho y acompañada por una amiga, también participante en la grabación.

El fiscal consideró que la magistrada protagonizó "un reality". "Fue una sobreactuación permanente de la doctora Makintach que en todo momento ofició de actriz y no de jueza", afirmó Ferarri, mientras ella sostenía "no fui yo, no soy yo".

Makintach sostuvo que no cometió delito alguno y que fue víctima de una operación mediática para apartarla del debate por el que ya han pasado más de 40 testigos.

A raíz de los señalamientos sobre su participación en el documental, la magistrada fue denunciada por no haberse mostrado imparcial con las preguntas que hizo a los acusados durante las audiencias, que habría usado como una puesta en escena para el producto audiovisual que se estaba grabando.

Los otros dos jueces, Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso, se mostraron a favor del paso al costado de la magistrada.

Fernando Burlando, abogado de Dalma y Giannina Maradona —dos de las hijas del astro futbolístico— dijo a periodistas que el juicio debe comenzar nuevamente y que el reemplazante de Makintach debería designarse por sorteo.

Del lado de uno de los principales acusados, se mostraron partidarios de la designación de un nuevo tribunal.

"No hay manera de remontar esto, hay que hacer un nuevo juicio", expresó Mara Digiuni, abogada del neurocirujano Leopoldo Luque, quien era el médico de cabecera de Maradona en el momento de su muerte.

El legendario futbolista murió el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años, mientras se recuperaba durante una internación domiciliaria en una casa alquilada en las afueras de la capital de una cirugía para remover un hematoma subdural en su cabeza, a la que se había sometido dos semanas antes en una clínica privada.

La fiscalía considera que los siete profesionales de la salud acusados no cuidaron adecuadamente de la salud del capitán de la selección argentina que conquistó el Mundial de 1986 durante su internación en esa vivienda.

Los procesados encaran la imputación de homicidio simple por dolo eventual, que es cuando el victimario sabe que su conducta puede ocasionar un daño, pese a lo cual continúa con la acción. El ilícito se castiga con una pena máxima de 25 años de prisión.