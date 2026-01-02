logo pulso
Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Residente y J Balvin se reúnen

Por El Universal

Enero 02, 2026 03:00 a.m.
A
Residente y J Balvin se reúnen

Después de años de tensión pública, una de las rivalidades más grandes del género ha llegado a su fin: J Balvin y Residente se reencontraron.

Fue el colombiano quien dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde no sólo publicó una fotografía junto al rapero, también escribió un mensaje en el que destacó el valor de que dos personas que no coinciden del todo puedan entenderse:

"Frente a la inmensidad de las cosas que pasan en el mundo, esta es posiblemente una de las más pequeñas. Pero en un mundo tan complejo, que dos personas que no coinciden en todo puedan reencontrarse, nos parece valioso", escribió el reggaetonero.  Aunque no dio muchos detalles sobre esta reunión, sí explicó que no fue algo reciente y que tuvieron oportunidad para platicar y poner fin a las diferencias que los enfrentaban. "Hace meses nos encontramos. Nos escuchamos. Nos entendimos. Al final, siempre la razón la tiene el tiempo", agregó.

