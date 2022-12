Responde el esposo de Britney tras su publicación de fotos

A-AA+

CIUDAD DE NÉXICO, diciembre 17 (EL UNIVERSAL).- La Princesa del Pop, Britney Spears, fue criticada hace unos días por sus seguidores en Instagram luego de que publicara cuatro fotos en topless, pues incluso amenazaron con dejar de seguirla; tras las imágenes, ahora es Sam Asghari, el esposo de la famosa, quien reveló su opinión acerca de la actitud de Spears.

A pesar de que el actor de 28 años suele apoyar a Britney con respecto a las decisiones de su vida, reveló ante los haters que no siempre está de acuerdo con lo que ella sube a sus redes sociales, ya que en su mayoría son publicaciones subidas de tono, sin embargo, aseguró que él no es nadie para controlarla.

"Personalmente, preferí que nunca publicara esto, pero ¿quién soy yo para controlar a alguien que ha estado bajo un microscopio y ha sido controlada durante la mayor parte de su vida?", escribió el 16 de diciembre.

El hombre de origen iraní también comentó que la intérprete de "Toxic" era la única persona en el mundo que era intimidada en redes por subir fotografías expuestas. Cabe mencionar que las imágenes fueron borradas.

Debido a los ataques que sufrió la celebridad, ambos decidieron restringir los comentarios.

"Hemos decidido mantener nuestras redes sociales positivas y útiles. Cualquier comentario negativo será bloqueado en mi página", se leyó.

No es la primera vez que Asghari sale en su defensa, pues anteriormente el ex de la famosa, Kevin Federline , y sus hijos: Sean Preston y Jayden James, también le hicieron comentarios negativos sobre sus fotos.

Si bien es cierto que algunos defienden el comportamiento de Britney debido a la tutela que le impuso su padre James Parnell en el 2008, otros siguen cuestionando su salud mental.