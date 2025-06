Revelan primer tráiler de la nueva película de Demon Slayer

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La espera está llegando a su fin para los fans del célebre anime Demon Slayer, pues ya salió a la luz el primer tráiler de la película Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito.

Esta cinta es la primera de la trilogía del último arco sobre la historia basada en los mangas del mismo nombre.

¿Cuándo se estrenará la nueva película de Kimetsu no Yaiba en México?

El servicio de streaming especializado en anime, manga y dramas asiáticos, Crunchyroll, junto con Sony Pictures Entertainment – distribuidores oficiales de las películas de Demon Slayer –, publicaron a través de redes sociales la fecha de estreno para esta primera entrega de la trilogía de Kimetsu no Yaiba.

La película tendrá su gran estreno en cines de Japón el 18 de julio y llegará a cines en México casi dos meses después, el 11 de septiembre.

También se ha anunciado que la cantante y compositora japonesa Aimer, interpretará el tema "A World Where the Sun Never Rises"; mientras que la famosa cantante de J-pop, LiSA, interpretará el tema "Shine in the Cruel Night", en el largometraje animado.

"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - La película: Castillo Infinito – Parte 1: Akaza regresa" promete ser una cinta épica con escenas cargadas de acción y emoción; y anticipa un final impactante para esta exitosa saga.

De acuerdo con Crunchyroll "el destino de Tanjiro y el Cuerpo de Cazadores de Demonios es la fortaleza de los demonios: el Castillo del Infinito.

Y así, el campo de batalla está listo para la batalla final entre el Cuerpo de Cazadores de Demonios y los demonios".