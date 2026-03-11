REVIVIRÁ LAS MEJORES ÉPOCAS DE "SMALLVILLE"

CIUDAD DE MÉXICO- El próximo fin de semana el WTC de la Ciudad de México se convertirá en una especie de Metrópolis, la ciudad icónica donde "Superman" ha vivido desde hace casi un siglo, acabando con los villanos.

Y eso porque Tom Welling, Michael Rosenbaum y Kristin Kreuk, quienes interpretaron a Clark Kent, Lex Luthor y Lana Lang (interés amoroso del "Hombre de Acero") en la serie televisiva ochentera de "Smallville" estarán en La Mole Convention, evento de cultura pop, cómics y fantasía que cumple 30 años.

"Para que pudieran venir se hizo la invitación desde hace año y medio, para tener tiempo en sus agendas", comenta Luvianka Gil Gama, vocera del evento.

La tripleta de actores ofrecerá autógrafos y selfies vía preventa, esperando que cada uno pueda atender un máximo de 2 mil fanáticos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

También ha confirmado su asistencia Frankie Muniz, el protagonista de la serie "Malcolm el de en medio", quien por un momento dejará su pasión por los autos para ofrecer una plática gratuita con los fans.

John Boyega, el rebelde "Finn" en la más reciente trilogía de "Star Wars", es otro de los invitados estelares.

"Él quería venir y aceptó sin problema", indica Luvianka.

Otros invitados son Bin Furuya, protagonista de la serie clásica "Ultraman", que este 2026 celebra 60 años de haber sido estrenada; así como Alyson Sullivan, la Power Ranger Amarilla de Power Rangers: Wild Force.

La Mole Convention será inaugurada el próximo viernes a las 11 horas y, poco después, el grupo roquero de Los Teen Tops dará un concierto para dar la bienvenida a uno de los auditorios disponibles para conferencias.

Se espera en total una asistencia de 35 mil personas durante las tres jornadas de actividades, cifra un poco mayor a la del año pasado. Humberto Vélez, la voz de "Homero Simpson" en "Los Simpsons" y Rocio Garcel, quien presta sus cuerdas vocales a "Bulma" del universo "Dragon Ball", serán objeto de un homenaje.