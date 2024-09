Adrián Marcelo y Ricardo Peralta: Secretos en La Casa de los Famosos

Anoche en "La casa de los famosos", Ricardo Peralta dio indicios de que tiene comunicación con el exterior, pues trató de calmar a Adrián Marcelo, que estaba en peligro de salir del reality, asegurando que su informante le ha dado a entender que el regiomontano tiene mucho apoyo de parte del público.

Desde que Charly Portocarrero, novio de Ricardo, entró a "LCDLF", a través de una temática, en la que las y los habitantes de la casa tenían que permanecer estáticos para evitar todo tipo de comunicación verbal con el joven, se dijo que "Torpecillo" había recibido un mensaje de advertencia de su pareja.

Esto se creyó debido a que, en el papel donde estaba envuelto el ramo de flores que le entregó, había un mensaje escrito, en el que se ha dicho que Charly le informó que, su comportamiento, estaba generándole el rechazo del público, pues pronto comenzó a cambiar de actitud.

Y, anoche, mientras conversaba con Adrián Marcelo y Agustín Fernández, Peralta no pudo resistir hablar de la información que ha recibido de personas que están fuera de la casa.

Y si bien, limitó sus palabras y trató de que Adrián Marcelo descifrara lo que quería decir, algunas de las cosas que dijo aumentaron las sospechas de que tiene estrategas de su lado.

"Fuera, hay teams míos fuertes", dijo el regiomontano.

A lo que Ricardo contestó:

"Te he estado diciendo que eso es lo que se me ha estado diciendo que te diga".

"¿Quién?", preguntó intrigado.

Fue así que Peralta vio fijamente a Marcelo, evitando responder verbalmente, por lo que su compañero comenzó a darle opciones de quien creía que había podido darle esa información.

"¿Cucu?... ¿quién?", insistió.

"Cada que yo habló con "Kiko", lo que sea, el mensaje de Charly... hablar con quien sea".

Entonces trató de calmar la preocupación de Adrián, al afirmar que es de su conocimiento que él será uno de los que lleguen a la recta final del reality.

"Tú vas a seguir, por siempre y para siempre".

También dijo que los hermanos de Adrián quieren que envié un mensaje de valores familiares, ya que consideran que es la mejor estrategia para ganarse la simpatía e identificación del público.

"El mensaje de tus hermanos está enfocado hacía positivismo, amor, familia, juntos... bla bla bla, ¿sabes?".

En ese momento, Agustín intervino al decir que no entendía por qué, afuera de la casa, la producción subía videos donde Adrián y su equipo llevan a cabo comportamientos que dejan que desear, y las equivocaciones de team "Mar" no son difundidas.

"Es que no entiendo, pasan tus clips, pero no pasan lo que dices ellos, las barbaridades que tengo que escuchar todos los put*s días de mi vida, esos no los pasan, no hay clip de eso", dijo.

Esto ha provocado la intriga del público que ahora se pregunta cómo es que el argentino sabe qué contenidos se comparten y cuáles no.