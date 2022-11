Rihanna dice sobre el Super Bowl: "Era ahora o nunca"

Rihanna sabía que si iba a regresar al escenario a menos de un año de dar a luz a su primer hijo, la actuación tendría que ser superior a cualquier cosa que hubiese hecho antes.

"Si voy a dejar a mi bebé, lo voy a dejar por algo especial", dijo la artista galardonada con múltiples Grammy a The Associated Press en una entrevista.

Eso especial resultó ser el próximo espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2023. "Era un asunto de ahora o nunca para mí", dijo.

La cantante había rechazado previamente presentarse en el medio tiempo en 2019 por solidaridad con el ex quarterback de los 49ers de San Francisco y activista por la justicia social Colin Kaepernick. Pero en una entrevista reciente antes de su desfile de modas "Savage X Fenty Show Vol. 4", Rihanna dijo que el momento y las circunstancias de esta ocasión eran los correctos para ella. "Era un reto que recibí con los brazos abiertos. Es un escenario más grande que cualquier cosa que he hecho", agregó.

Después de que la NFL anunció a finales de septiembre que Rihanna encabezará el espectáculo en febrero, surgieron rumores esperanzados de que el álbum que sus fans han anhelado por mucho tiempo, y sobre el que Rihanna ha dado indicios en años recientes, podría estar cerca. Su disco anterior, "ANTI", fue lanzado en 2016.

Aunque la estrella pop lanzó recientemente su primera canción nueva en seis años "Lift Me Up", el sencillo principal de la banda sonora de la película "Black Panther: Wakanda Forever" ("Pantera Negra: Wakanda Por Siempre"), trató de aclarar rápidamente la especulación sobre que su actuación en el Super Bowl significaba que el álbum era inminente. "Eso no es verdad. El Super Bowl es una cosa. La música nueva es otra. ¿Lo escucharon fans?", dijo, riendo.

"En el segundo en el que anuncié esto dije: '¡Oh! Por Dios, ellos van a pensar que mi álbum viene en camino, necesito ponerme a trabajar'", recordó.

A pesar de su rápido regreso al ojo público tras dar a luz, Rihanna y el rapero A$AP Rocky han mantenido en privado los detalles sobre su bebé. Todavía no han revelado su nombre ni han compartido fotos de él.

"Aún no encontramos la manera de hacerlo. Simplemente hemos estado viviendo. Pero me imagino que existe, que hay cierta libertad que viene con simplemente ponerlo ahí fuera", dijo.

Además de ajustarse a la vida como nueva mamá, Rihanna dijo que ha estado ocupada tratando de superar el desfile "Savage X Fenty Show Vol. 3", que fue nominado a un Emmy y tuvo una lista estelar de invitados.

"Siempre es un reto superar al anterior", apuntó. "El próximo año será el reto principal porque este año fue una escala tan grande para un show y no sé cómo vamos a superarlo, pero tendremos que intentarlo".

El desfile de este año incluye actuaciones de la cantante brasileña Anitta, Maxwell y otros artistas, así como una larga lista de participantes como Taraji P. Henson, Cara Delevingne y Sheryl Lee Ralph. La entrevista de AP se realizó antes de que se corriera la voz de que Johnny Depp también estuvo en el desfile. Algunas personas molestas con la batalla legal de Depp contra su ex Amber Heard pidieron boicotear la marca de Rihanna si Depp era parte del show.

El desfile "Savage X Fenty Show Vol. 4" se estrena el miércoles en Amazon Prime Video.