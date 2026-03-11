logo pulso
RIHANNA SE VA DE LOS ÁNGELES TRAS TIROTEO EN SU CASA

Por El Universal

Marzo 11, 2026 03:00 a.m.
A
RIHANNA SE VA DE LOS ÁNGELES TRAS TIROTEO EN SU CASA

Tras un violento tiroteo en su mansión, Rihanna fue captada saliendo de Los Ángeles el lunes 9 de marzo por la tarde.

     De acuerdo con TMZ, la intérprete de "Umbrella" fue asistida por su personal para cargar varias bolsas en vehículos antes de dirigirse al aeropuerto de Van Nuys, donde despegó en un jet privado. Esto generó especulaciones sobre que la cantante buscaba distanciarse rápidamente del lugar, aunque no está claro si el viaje ya estaba planeado o si fue una decisión influenciada por el incidente.

       El domingo, la residencia de Rihanna, ubicada en Beverly Crest, se convirtió en escenario de tensión cuando una mujer de aproximadamente 30 años, identificada como Ivanna Lissete Ortiz, disparó al menos diez veces contra la propiedad desde un coche Tesla y huyó a toda velocidad. Posteriormente, Ortiz fue localizada en su vehículo en un centro comercial, a unos 12 kilómetros de la mansión, donde no se reportaron heridos, y fue arrestada por la policía.

