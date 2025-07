Río Roma inicia gira con inteligencia artificial en la música en vivo

Ciudad de México, 8 jul (EFE).- La inteligencia artificial (IA) será una protagonista más en la música en vivo del dúo mexicano Río Roma, que inicia nueva gira el 30 de agosto en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México con su ´Tour Bendito Desamor´, un recopilatorio de canciones recientes y los clásicos más aclamados y elegidos por sus aficionados en redes sociales.

"He usado (IA) para componer algunas veces. No me gusta, pero he visto que en los estudios sí la están apoyando muchísimo", contestó el cantautor y compositor del grupo José Luis Roma a pregunta de EFE sobre el uso de esta tecnología a la hora de crear nuevos temas.

El dueto de pop mexicano, conocido en los últimos años por sus temas tristes y románticos como ´Todavía no te olvido´ o ´Mi persona favorita´, pretende innovar y agradar a sus seguidores con nuevas dinámicas en las que, por ejemplo, la IA decidirá durante sus conciertos algunos artistas a los que versionar en directo.

"Es algo más a nivel visual. Obviamente está operado por personas expertas en eso, pero que te van provocando una explosión de sentimientos y de dinámicas", explicó José Luis.

Además, quiso aclarar que las leyes que regulan esta "herramienta" están teniendo "demasiada apertura", y pidió más normativas para poder frenar esta posible "amenaza", aunque no se sintió preocupado por su trabajo ya que considera que los temas sobre desamor "son mucho más del corazón".

"Espero en Dios que falte mucho tiempo para que una IA te pueda hacer una canción que te haga llorar, te de emociones, espero, porque sino mi gente qué vamos a hacer", bromeó el artista de 44 años.

Menos corridos y más desamor

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y otros sectores políticos del país han sido críticos durante su mandato con los corridos tumbados, género musical polémico por su gran popularidad en el país y la inclusión de celebraciones de la cultura del narco y sus líderes, de las que Río Roma se desmarcó.

"Es nuestro papel reivindicar el romanticismo, siempre hemos estado hablando del amor bonito con el que crecimos y lo vamos a seguir defendiendo. No estamos completamente en contra de este tipo de géneros (corridos), pero nosotros siempre vamos a hablar del amor", desarrolló Raúl Roma, el otro integrante de la pareja.

Esta apuesta por las historias de desamor son "un mensaje diferente" de amor propio y a los demás necesarios para los niños de hoy en día que "están expuestos a demasiada información", según el grupo natural de Tulancingo, Hidalgo (centro).

También quisieron tranquilizar a su público confirmando que, aunque las redes sociales como Instagram y TikTok decidan en la actualidad cuáles son los mayores éxitos musicales, ellos "no se guían por el algoritmo" y agradecieron que su carrera de 14 años les permite hacer "lo que quieran", sin depender de canciones virales o géneros como los corridos.

La gira pasará por Monterrey (noreste del país) el próximo 4 de septiembre y Guadalajara (centro) el 12 a la espera de que se confirmen más fechas por todo el territorio mexicano ante la expectación generada.