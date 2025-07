Roban discos duros con música inédita de Beyoncé en Atlanta

CIUDAD DE MÉXICO, julio 15 (EL UNIVERSAL).- Música inédita, planes de sus shows, listas de canciones y otros artículos fueron sustraídos de una camioneta del equipo de Beyoncé en Atlanta, ciudad donde la artista ofreció varias presentaciones como parte de su gira Cowboy Carter.

Según informó el Departamento de Policía local, el 8 de julio atendieron un reporte en el Krog Street Market. Al llegar, encontraron que una camioneta Jeep Wagoneer, rentada por el staff de la cantante, había sido forzada durante una breve parada en el centro gastronómico.

El coreógrafo Christopher Grant y el bailarín Diandre Blue informaron a las autoridades que estacionaron el vehículo para comer algo, y al regresar descubrieron el cristal roto y la desaparición de dos maletas.

En su declaración, ambos señalaron que en el equipaje robado se encontraba material clave para la gira: discos duros con música inédita, aparatos electrónicos, listas de canciones y grabaciones de los espectáculos.

Las autoridades comenzaron el rastreo de computadoras y AirPods, lo que permitió localizar parte del equipo y obtener dos huellas dactilares. Además, cámaras de seguridad en el lugar captaron el momento del robo. Con esta información, se emitió una orden de arresto contra un sospechoso, cuya identidad no ha sido revelada. El presunto responsable sigue prófugo.

Aunque el incidente se registró un día antes del inicio de los conciertos en Atlanta, la información no se dio a conocer sino hasta el 14 de julio, como parte de la investigación. Beyoncé ni su equipo han emitido declaraciones públicas al respecto.

A pesar del robo, las cuatro fechas programadas en el Mercedes-Benz Stadium: 10, 12, 13 y 14 de julio se llevaron a cabo con éxito. La artista logró sold out en todas las funciones apenas una hora después de haber salido a la venta en abril.

Entre las canciones más celebradas estuvieron "Love On Top", "Drunk in Love" y "Crazy in Love". Tras cerrar en Atlanta, la gira continuará en Nashville este 17 de julio.