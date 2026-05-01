ROSALÍACOMPOSITORA INTERNAcionaL DEL AÑO

La cantautora española Rosalía recibirá el premio a la Compositora Internacional del Año en los galardones Ivors 2026, en colaboración con Amazon Music, informó este jueves la Academia Ivory, organización líder para compositores en el Reino Unido.

En un comunicado divulgado hoy, la academia señala que el premio reconoce a una compositora internacional cuyas canciones han tenido un impacto cultural y comercial en el Reino Unido en el último año.

La cantautora española lanzó su álbum LUX en 2025, con éxitos como "La Perla", "Berghain" o "Reliquia".

Escrito en 13 idiomas, LUX representó no solo un paso adelante artístico audaz e innovador para Rosalía, sino también un proyecto revelador que trascendió las barreras lingüísticas y de género, indica la nota.

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Ivors subraya que Rosalía se arraiga en la tradición, con una composición que fluye con naturalidad a través de la forma, el idioma y el género, creando obras que se sienten a la vez profundamente auténticas y singularmente originales.

LUX consiguió alcanzar el número 1 en cinco listas de Billboard, debutando en el número 4 del Billboard 200, y fue nombrado uno de los mejores álbumes del año por Rolling Stone, Billboard, The New York Times, Pitchfork y The New Yorker.