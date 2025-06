Roy Padilla regresa a MasterChef Junior con 16 años y una nueva imagen

Roy Padilla es uno de los exconcursantes más recordados de "MasterChef Junior", el ahora adolescente participó en la segunda temporada en que competían niñas y niños y, este domingo, reaparecerá en el reality de cocina, para apoyar a los participantes de "la Nueva Generación".

La última vez que se supo de Roy, al menos a través de la pantalla chica, fue hace ocho años, cuando compitió, con otros 17 participantes, para llevarse el título del mejor cocinero en la segunda temporada de "MasterChef Junior".

En esa época, el queretano tenía sólo ocho años, aunque eso no impidió que se ganara el cariño del público, pues a pesar de que Roy se convirtió en el noveno eliminado, permaneciendo en la competencia por 10 semanas, en principio, se perfilaba como uno de los posibles ganadores.

Ahora, Roy, que tiene 16 años, vuelve a "la cocina más famosa de México", a propósito de la celebración del décimo aniversario del programa, por lo que el próximo domingo hará una aparición especial, a lado de otros exparticipantes como Doña Clarita, la madre Flor, Mónica Dione y Jawy.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Todavía sin que se emita el nuevo episodio, el nombre de Roy ya está dando de qué hablar pues, a diferencia de la dulce y tierna imagen que tenía cuando era pequeño, ahora reaparece como un joven atlético, lo que ha generado mucha sorpresa entre los fans del programa: "¡Wow!, qué gusto ver a Roy"; "Que regrese Roy"; "Oh, my God, ¿en qué momento cambió tanto?"; "No ma, Roy... cambiaste un buen".

Roy apoyará a los integrantes de "la Nueva Generación", conformado por los concursantes más jóvenes del reality, entre los que aún se encuentran Herly RG y Leslie Gallardo.

También tendrá una aparición especial en "La Resolana", el programa de Capi Pérez.

En la actualidad, el joven juega en el equipo de fútbol americano de los Borregos de Querétaro, un equipo del Tecnológico de Monterrey, además, práctica otros deportes como golf.

Y, aunque el joven se ha enfocado en sus estudios, no ha dejado la cocina de lado, pues en sus redes sociales comparte videos de cómo preparar algunas recetas; en el más reciente explica cómo cocinar una pasta en salsa de jitomate con pollo empanizado.

Además, suele compartir fotos y videos en familia.

Roy tuvo que abandonar la competencia el mismo día en que, por su desempeño, fungió como capitán del equipo rojo, sin embargo, no supo gestionar cómo dar instrucciones a sus compañeros que, además, trataban de tomar el mando, lo que los llevó a reto de eliminación.

Algunos errores, como cortar la pasta con tijeras, para que entrara con más facilidad a la olla, llevó al pequeño cocinero a ser eliminado, lo que generó la tristeza no sólo de sus compañeros, que le tenían gran aprecio, sino de la chef Betty y los chefs Herrera y Benito, que lamentaron su partida.

Hasta la propia Anette Michelle, que era la conductora de esa época, derramó lágrimas cuando vio a Roy, privado del habla, debido a que el llanto lo había desbordado.