S. WONDER, SU PRIMERA CANCIÓN EN SOLITARIO

Stevie Wonder lanzó este miércoles un llamamiento a la unidad en ‘Can We Fix Our Nation’s Broken Heart?’ (¿Podemos arreglar el corazón roto de nuestra nación?), un ‘single’ con el que el cantante estadounidense regresa a la música en solitario tras una pausa de cuatro años. “¿Podemos arreglar el corazón roto de nuestra nación?”, “¿Somos lo suficientemente valientes para intentarlo?”, se pregunta el cantautor en las letras de esta nueva balada, en la que suplica que se encuentren soluciones a problemas como la pobreza o el odio. “Respaldado por una guitarra acústica y un ritmo constante, este himno proporciona el ritmo y el estribillo para un recordatorio esencial: Somos una familia”, informó la productora Universal en un comunicado. Con esta canción, Wonder “mantiene su compromiso de toda la vida de derribar muros y unir a la gente”, agrega el escrito.