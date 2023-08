Salen a la luz detalles íntimos de la ruptura de Rosalía y Rauw

A-AA+

Han transcurrido casi dos semanas desde que la cantante Rosalía y el reguetonero Rauw Alejandro sorprendieran al anunciar el final de un capítulo en su historia de amor, después de tres años compartiendo sus caminos. A pesar de este anuncio, la curiosidad persiste y recientemente han salido a la luz nuevos detalles sobre los aspectos más íntimos de esta ruptura, arrojando luz sobre el lugar y el momento en que se produjo el quiebre sentimental.

Luego de que los famosos confirmaran el término de su relación, un supuesto amigo del intérprete de "Ron Cola" afirmó que Rosalía habría decidido poner fin a la relación debido a la desaprobación de su equipo, quienes creían que Rauw estaba afectando su imagen y aspiración de llegar a Hollywood.

"Quieren redirigir su carrera, la ven como una estrella de gran magnitud y sienten que él no está a la altura. Lo visualizan en un nivel Kardashian, mientras perciben a Rauw como insuficiente. Su presencia entorpece su proyecto personal, ya que Rosalía lo tenía muy presente en su carrera y le consultaba todo", afirmó la fuente en el programa "Socialité" de Telecinco.

Por supuesto, la situación habría afectado emocionalmente a Alejandro, quien se ha refugiado en su familia en lugar de salir a la vida nocturna para ligar, tal como se ha rumoreado.

Hasta la fecha, la versión que prevalece es que Rosalía fue quien tomó la decisión de separarse. Según la periodista Leticia Requejo, del programa de televisión "El Programa del Verano", los famosos se despidieron a finales de junio, cuando la famosa se encontraba en Barcelona y Rauw en Puerto Rico.

"Ella le llamó y le dijo: 'Ya que tienes que hacer un viaje a París, pasa por Barcelona antes de ir a Francia'", relató Requejo. Posteriormente, la voz detrás de "Despechá" le habría pedido que se encontraran en el departamento que compartían en la ciudad.

"Se reunieron en el piso que alquilaban en Barcelona, donde ella le comunicó su decisión de poner fin a su compromiso y a la relación", añadió.

Aparentemente, Rosalía fue acompañada por su hermana para recoger sus pertenencias y luego enviar las pertenencias de Rauw, esto ocurrió después de que la famosa concluyera su gira Motomami Tour en París a finales de julio, período en el cual no se les vio juntos en el evento.

Además, la periodista mencionó que ambos se encuentran actualmente en Miami, pero no han tenido ningún encuentro.

"Los planes de ella son encerrarse en el estudio, y aunque sea un duelo, ella ha dado carpetazo", explicó. Cabe destacar que en el comunicado de su anuncio de separación, Rauw detalló que habían tomado la decisión de poner fin a su relación hace algunos meses atrás, antes de que se filtrara a los medios.

"Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo pusimos fin a nuestro compromiso. Existen innumerables problemas que pueden llevar a una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad", escribió.