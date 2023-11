SALMA HAYEK EXPERIENCIAS PARANORMALES

La actriz y empresaria mexicana Salma Hayek reveló que vivió tétricas experiencias en su mansión en Londres. Fue como si se tratara de una novela del mismísimo Stephen King, con puertas y ventanas que se abrían solas, y melodías que resonaban dentro de la casa de forma inexplicable.

La protagonista de “Eternals” fue invitada al programa de la conductora, “The Ellen DeGeneres Show”, hace un año. Durante la entrevista, Ellen cuestionó a la actriz sobre las extrañas experiencias que había vivido en su hogar.

Salma reconoció que, aunque la lujosa mansión que comparte con su esposo Francois-Henri Pinault y su hija Valentina Pinaul ya no estaba tan embrujada como antes, seguían sintiendo presencias paranormales.

“No quiero que la gente que trabaja (conmigo) me deje. Pero definitivamente no es como antes. No vi (fantasmas), pero el guardaespaldas ya no quería trabajar más ahí porque el piano tocaba solo”, expresó.

De acuerdo con la versión, Salma se percató que las luces se prendían y apagaban solas, además que notó el movimiento de las ventanas. “Lo más feo que me ha tocado es que vi a los fantasmas dos veces”, confesó.