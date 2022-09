Salud de Andrés García se deteriora cada vez más; él no lo acepta: Margarita Portillo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 26 (EL UNIVERSAL).- Desde hace ya algunas semanas la salud de Andrés García se ha convertido en un tema que mantiene preocupados a sus fans y al público general. En sus últimas apariciones el exgalán de televisión apareció con un semblante decaído y mucho más delgado, lo que volvió a encender las alarmas.

Ahora, es su esposa, Margarita Portillo, quien en entrevista con EL UNIVERSAL confirma que la condición de García se complica cada vez más; aunado a esto, el estado anímico del actor se ha visto afectado, pues no acepta su situación.

"Su salud está medio deteriorada, está débil eso como que no lo puede aceptar o entender, pero es debido a las condiciones que padece", dijo.

Sobre la delgadez extrema, que es lo que ha llamado la atención de sus fans, explicó: "Tiene ascitis (acumulación de líquido en el abdomen), tiene inflamación en sus órganos, en el estómago, tiene debilidad, sí come pero lo que no debe, presenta diarreas intermitentes, muy complicado ¿no?".

Al respecto, los médicos le han comentado que la enfermedad del histrión continuará evolucionando y que "en un hospital va a ser mejor cuidado que aquí"; sin embargo está haciendo todo lo posible para que "esté lo mejor posible y no se complique más", agregó.

Portillo también detalló que el protagonista de "Mujeres engañadas", en realidad toma muy pocos medicamentos, pues es muy peligroso llenarlo de medicinas ya que todo lo filtra su hígado, el cual se encuentra muy dañado por la cirrosis.

Toda esta situación hace muy complicado el día a día de Andrés y le ha provocado estados de ánimo que van desde la desesperación, el enojo y hasta ha llegado a deprimirse

Pese a todo, la familia no ha pensado en llevar ningún otro tipo de tratamiento alterno: "toma poco medicamento, lo que se puede hacer y ya".

Al preguntarle si sus familiares, incluyendo sus hijos han estado en contacto con la estrella nacida en República Dominicana su esposa respondió lo siguiente:

"Su hermana (Rosa María García) y mi hijo por supuesto (Andrés López Portillo), Andrecito su hijo está teniendo un contacto más regular conmigo, hoy se comunicó por las noticias", finalizó.