Sam Smith se pasea en calles de la CDMX a pocas horas de su concierto

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- La cita entre Sam Smith y el público mexicano por fin llegó. La noche de este jueves el artista se presentará en el Palacio de los deportes para ofrecer el primero de dos conciertos en la CDMX.

Será en punto de las 20: 30 horas cuando el cantante británico inunde el escenario con su irreverente espectáculo y contagie a los poco más de 22 mil asistentes con su voz. Sin embargo, desde hace ya varias horas Smith arribó a tierras aztecas y a tan solo unos minutos de dar inicio con su primer show fue visto paseando por las calles de la ciudad.Aunque hasta el momento el artista no ha publicado nada respecto a su visita a México, a través de las redes sociales y en diferentes cuentas ya han comenzado a circular algunas fotografías del artista en su recorrido por la capital y en las que se le puede ver con un look completamente desenfadado, muy diferente a como suele aparecer en eventos públicos y sus presentaciones.Las imágenes, que ya se han hecho virales, muestran a un Sam vestido con una playera básica blanca y unos jeans, además de unos lentes de sol y unas arracadas bastante discretas. Pero lo que más ha llamado la atención es la sencillez con la que se mostró a sus fans, pues para quienes tuvieron la suerte de encontrarlo, el intérprete de "Unholy" accedió a detenerse a saludarlos, recibir uno que otro regalo y hasta tomarse la foto del recuerdo."Qué sencillez", "me encanta", "Se merece todo lo mejor por ser tan bella persona", "Estos realmente son artistas, los que se dan el tiempo de saludar a las personas que con su apoyo los hacen", "jamás pensé que fuera tan humilde", "Tan lindo con sus fans", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.Sam Smith se presentará este 14 y 15 de septiembre en la CDMX; sin embargo, su paso por México inició en Monterrey donde no sólo conquistó al público, también se llenó de regalos como sombreros típicos y varios de los famosos simipeluches con su imagen.