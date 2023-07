Sandra Bullock, cumple 59 años

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 26 (EL UNIVERSAL).- El título de "Miss Simpatía" le ha quedado perfecto a Sandra Bullock, quien a lo largo de los años se ha convertido en una de las actrices de comedia más queridas de la farándula y, aunque está en semirretiro, su nombre en los créditos siempre garantiza que se pasará un buen momento.

Bullock nació el 26 de julio de 1964 en Virginia, Estados Unidos, y durante una época fue la actriz mejor pagada de Hollywood. La ganadora del Oscar a Mejor Actriz, comenzó su carrera en 1987 con pequeños papeles, pero para la década de los noventa comenzó a tener sus primeros protagónicos, aunque muchos de ellos no muy bien recibidos por la crítica.

En 1995 llegó su primer gran éxito con la comedia romántica "While You Were Sleeping" donde interpreta a una solitaria taquillera que se mete en un embrollo al hacerse pasar por la novia de un hombre que sufre demencia.

Durante esos años la crítica no fue nada amable con la joven Bullock, pues continuamente era criticada por los papeles que elegía y en contadas ocasiones su trabajo era reconocido.

Finalmente, llegó uno de sus grandes papeles en la cinta del año 2000 "Miss Congeniality" donde dio vida a la agente del FBI Gracie Hart que trabaja encubierta en un concurso de belleza del que no solo termina solucionando el caso, sino también ganando la simpatía de las demás concursantes.

Los papeles de Bullock van más allá de los graciosos en comedias románticas, también ha experimentado en thillers y dramas, como "The blind side" (2009) con el que ganó el Oscar al dar vida a Leigh Anne Tuohy, un ama de casa que adopta a un joven afroamericano o "Gravity" (2013) donde interpretó a la ingeniera médica Ryan Stone.

Actualmente, Sandra decidió tomar un descanso tras anunciar que padecía "burnout", un síndrome que afecta la salud física y mental de quien la padece luego de un proceso de desgaste profesional.

A pesar de ello, Bullock seguirá vigente gracias a la filmografía que ha protagonizado a lo largo de más de 35 años de carrera y en su cumpleaños 59, luce más fantástica que nunca.