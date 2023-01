Sasha reacciona a disculpas de Yordi Rosado

A-AA+

Sasha Sökol se pronunció por las disculpas que le ofreció Yordi Rosado tras la entrevista al productor Luis de Llano, aunque mostró su descontento por la postura que aún mantiene el creativo, lo que le hizo sacar lágrimas de impotencia.

La cantante fue abordada por los medios en el Aeropuerto de la Ciudad de México, donde por fin habló del mensaje que le hizo llegar Yordi, donde ofreció disculpas por la manera en que abordó la entrevista con el productor.

"[...] entiendo que la reacción de Yordi haya sido, pues la que fue, pero creo, si no aprendemos a nombrar las cosas, no vamos a poder aprovechar las áreas de oportunidad", dijo, le pidió no bajara la entrevista "porque me parece que es un ejemplo perfecto de impunidad y de normalización y creo que es importante que veamos esas cosas para que podamos cambiarlas", señaló.

Cuando comentaron que De Llano aún no expresa arrepentirse de algo, en su rostro externó indignada: "¿Qué se puede esperar de una persona que encama a una niña de 14 años? y enfatizó, con un llanto de impotencia, gracias a su caso se hizo visible, (y) varias mujeres ya no se quedan calladas.