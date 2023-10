Sasha Sokol celebra nueva victoria legal contra Luis de Llano

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 27 (EL UNIVERSAL).- El pleito legal que Sasha Sokol emprendió contra Luis de Llano, luego de entablar una demanda en su contra por los cargos de daño moral, continúa dando de qué hablar.

El pasado 10 de mayo, las autoridades capitalinas encontraron culpable al productor y lo sentenciaron a abstenerse de volver a hablar de la presunta relación que mantuvo con la cantante cuando esta era menor de edad y pagar una indemnización, cuya cantidad no ha sido revelada.Como parte del proceso, De Llano y su equipo legal interpusieron una medida de apelación para evitar cumplir con lo señalo; sin embargo, a más de cuatro meses de este suceso, la exTimbiriche reveló que la justicia ha vuelto a fallar a su favor.Mediante un extenso mensaje que compartió en sus redes sociales, Sokol explicó que el juez encargado de revisar dicho proceso no sólo confirmó la sentencia; sino que amplió los efectos de la misma, aunque no dio más detalles.Asimismo, se dijo entusiasta por la resolución de las autoridades, pues está convencida de que marca un precedente para todas las víctimas de este tipo de delitos sin importar el tiempo en el que hayan ocurrido: "Lo comparto con ánimo y esperanza porque tiene enorme relevancia para quienes fuimos víctimas de abuso infantil, ya que reconoce la ilegalidad y el daño que estos hechos causan, aunque hayan sucedido hace décadas".Sasha también celebró la nueva reforma aprobada por los diputados y senadores en el que establecen que los delitos de índole sexual no tendrán prescripción, dándole así una nueva luz de justicia a las víctimas.Por último, la también cantante se dijo confiada en las autoridades y exhorto al público en general a continuar denunciando este tipo de casos: "Podrán seguir usando recursos legales para aplazar el cumplimiento de su condena; pero mientras las autoridades sigan cerrándoles las salidas y las víctimas sigamos alzando la voz, serán menos los casos de abuso y más los abusadores condenados", finalizó.Fue en marzo del 2022 cuando decidió romper el silencio y habló sobre el abuso que sufrió en su infancia por parte del famoso productor, ya que no sólo mantuvieron una relación ilícita, pues ella tenía 14 y él 39, sino que lo acusó de manipular la verdad al asegurar que los padres de la artista estaban enterados de la relación y la permitieron.