Sasha Sokol habría perdido un hijo de Luis de Llano, asegura Javier Díaz

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 22 (EL UNIVERSAL).- A un año de que la actriz y cantante Sasha Sokol denunciara a través de redes sociales que había sido abusada presuntamente por el productor Luis de Llano y revelara la relación amorosa que mantuvo con él cuando tenía solo 14 años, mientras que el director tenía 39, ahora sale a la luz que la intérprete de "Con todos menos conmigo" pudo perder un hijo, producto de dicho vínculo.

Fue el pasado marzo, en pleno Día Internacional de la Mujer, cuando Sokol alzó la voz en contra de su aparente agresor y aseguró que mantuvo el silencio debido a que creía era responsable de todo.

"Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad", escribió la famosa mediante un comunicado compartido en redes.

La declaración salió a relucir después de que el productor hablara de la relación en entrevista con Yordi Rosado, en la que hizo ver el amorío como algo pasajero e incluso dijo que la mamá de Sokol estaba enterada del vínculo y lo aceptaba, pero la cantante salió a desmentir.

Sasha también acusó que el productor ejerció su poder sobre ella cuando era una adolescente.

"Yo estaba en Vaselina con Timbiriche y era claramente una niña", externó.

El problema no quedaría solo en exposiciones públicas, ya que en julio ella lo denunció legalmente por "daños morales", de acuerdo con el comunicado de su equipo legal.

Fue el actor Javier Díaz Dueñas, quien reveló en entrevista con medios, que Sasha "perdió" un bebé del productor.

"Me tocó saber de estos abusos incluso Sasha perdió un hijo de esta misma persona a la que ella acusa", dijo.

En el canal de Youtube "El mundo con David", también se escucha decir a Díaz Dueñas que dicha situación se repetía en todos los medios desde que las actrices iniciaban sus carreras: " Se daba en todos los medios desde muy jovencitas para obtener un papel, para que las tomaran en cuenta desafortunadamente se veían manipuladas", agregó.

Si bien el artista no dio más detalles al respecto, externó que le parece "maravilloso" que las mujeres, sea cual sea la situación, se pronuncien ante el abuso con valor y valentía.

Asimismo, contó que en aquel entonces: "(Las personas) se callaban, se hacían los disimulados o decían... bueno es normal. Pero las afectaba para toda la vida. Incluso los hombres también, hay que decir que éramos muy acosados, presionados, por muchas personas dentro del medio".