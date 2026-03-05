Saskia Niño de Rivera se disculpa tras controversia por Carmen Salinas

La activista Saskia Niño de Rivera generó polémica en redes sociales luego de la publicación de un episodio de su podcast Penitencia, en el que participó un hombre identificado como "Beto", quien relató parte de su vida y los hechos que lo llevaron a enfrentar una condena penal.

Durante la conversación, el entrevistado realizó señalamientos en los que involucró a la fallecida actriz Carmen Salinas en presuntos rituales satánicos con sacrificios de menores de edad. Las declaraciones provocaron reacciones inmediatas y colocaron el tema entre las tendencias en redes sociales, donde usuarios debatieron tanto el contenido del programa como la difusión de las acusaciones.

Posteriormente comenzó a circular el rumor de que el entrevistado había sido encontrado muerto. Ante ello, Niño de Rivera aclaró públicamente que la información era falsa e hizo un llamado a evitar la difusión de rumores o contenido sensacionalista.

La activista explicó que el episodio fue retirado temporalmente de las plataformas tras detectarse un error editorial. De acuerdo con lo señalado, el material fue bajado para realizar ajustes y posteriormente volvió a publicarse en la plataforma de YouTube.

Niño de Rivera reconoció que, como responsable del proyecto, asumió el error y revisó el caso con el equipo editorial del podcast. Indicó que la decisión de mantener el nombre de Salinas se debió a que se trata de una figura que ya falleció, y reiteró que el programa no es un espacio de investigación periodística, sino un formato enfocado en escuchar el testimonio de personas privadas de la libertad.

La activista también ofreció una disculpa por las menciones que involucraron a la actriz. Señaló que el objetivo del proyecto no es generar escándalo, sino visibilizar las historias y contextos de quienes cumplen una condena.

El caso generó opiniones divididas entre la audiencia. Mientras algunos cuestionaron la difusión de acusaciones sin sustento, otros expresaron empatía por la historia de vida del entrevistado y las circunstancias que lo llevaron a involucrarse en actividades delictivas.