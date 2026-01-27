logo pulso
SCHNEIDER Y AZARCOYA SE DIVORCIAN

Por El Universal

Enero 27, 2026 03:00 a.m.
A
SCHNEIDER Y AZARCOYA SE DIVORCIAN

El matrimonio del actor Rob Schneider y su esposa estaría llegando a su fin, de acuerdo con un documento de consulta pública, que demuestra que Patricia Azarcoya habría solicitado el divorcio al actor, luego de 21 años juntos; seis años de noviazgo y 15 más de matrimonio.

En Radio Fórmula se reportó que Azarcoya habría solicitado el divorcio al actor de comedia, con una petición registrada en la Corte Superior del condado de Maricopa, en Phoenix, Arizona.

Pese a que el documento está disponible para ser consultado públicamente, hasta este momento, se desconocen los motivos de la separación.

Otro de los pormenores que se dieron a conocer es que Schneider ya ha sido notificado y que, para poder tener acceso a la petición de divorcio, tuvo que pagar alrededor de 257 dólares. 

