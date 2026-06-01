¡SE CASAN!

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CIUDAD DE MÉXICO- Es oficial, Dua Lipa y Callum Turner se dieron el "sí", la pareja contrajo matrimonio este sábado, 30 de mayo. Tomados de la mano, mientras sus familiares y amistades más cercanos aplaudían a su alrededor, descendieron por los escalones de El Antiguo Ayuntamiento de Marylebone (Londres), en donde tuvo lugar su unión civil.

Luego de, alrededor de dos años de noviazgo, Dua Lipa y su prometido, el actor británico, llegaron al altar; se trató de una boda civil, para la que la cantante de "Houdini" usó un traje de dos piezas, color blanco, y un sombrero de ala ancha; con fuerza sostenía, además, un pequeño ramo de flores de pétalos blancos y flósculos amarillos.

En la casa del novio, Callum portó un traje negro con doble abotonadura.

El protocolo duró entre 30 y 40 minutos; la cantante llegó acompañada de un amigo en una camioneta Land Rover, él no fue captado a su llegada, pero lo hizo por su lado.

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Al firmar la documentación que los convirtió oficialmente en "marido y mujer", Dua y Callum salieron del registro civil tomados de las manos, entre tanto, sus las personas que los acompañaban lanzaban por encima de ellos pétalos de pequeñas flores.

Y si bien, eran pocos los que presenciaron su boda civil, aún tienen pendiente la celebración, la cual se llevará a cabo en la Villa Valguarrera, ubicada Bagheria, una pequeña ciudad de Palermo, Sicilia (Italia).

Algunos pormenores que, de acuerdo con "Daily Mail", se han dado a conocer por fuentes allegadas a los recién casados, estos rentaron una planta de suites del hotel de lujo Villa Igiea, el cual tiene vista al mar Tirrea, para que hospeden sus invitadas e invitados.

Entre ellos figuran personalidades como Elton John, Donatella Versace -quien diseño el vestido de novia que Dua usará el fin de semana que viene- y Charli XCX.

De acuerdo con los informes internacionales, la celebración se prolongará, ya que comenzaría el jueves 7 y terminaría e el sábado 9 de junio.