SE COMPROMETEN

CIUDAD DE MÉXICO.- La revista "People" publica una historia en la que asegura que, una fuente cercana al cantante Harry Styles y la actriz Zoë Kravitz, le confirmó que la pareja está comprometida, luego de poco menos de un año de noviazgo.

De acuerdo con el medio internacional, fue una persona allegada a la pareja, la que afirmó que el cantante y la actriz habrían dado la noticia a un grupo reducido de personas, integrado por amigos muy cercanos y familiares.

Antes de que el trascendido fuera confirmado, ya había surgido algunos rumores, esto debido a que Kravitz fue vista, tomada de la mano del exOne Direction, en Londres y, fotógrafos de "The Sun" captaron que portaba una argolla en el dedo anular, donde se coloca el anillo de compromiso.

La primera vez que fueron vistos, públicamente, fue en el verano del 2025, cuando viajaron juntos a Roma.

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A partir de ahí, es frecuente que paparazzi los capten viajando a Londres, Reino Unido, de donde es originario Harry y Nueva York, en donde reside la hija de Lenny Kravitz.

"Parecen muy serios y centrados en priorizar el tiempo juntos. También parece que han creado una vida en común que ambos disfrutan de verdad", dijo a "Peolple" otra fuente en el pasado, afirmando que, pese a sus atareadas agendas, Zoë se daría un tiempo para acompañar al cantante en su próxima gira.