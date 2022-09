Se estrena "Blonde" en Netflix

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 29 (EL UNIVERSAL).- La historia de la vida de Marylin Monroe se ha contado a través de la pantalla en el pasado: en 1980 Catherine Hicks lo hizo en "Marilyn: The untold story", en 1996 Ashley Judd en "Norma Jean & Marilyn" y más recientemente Uma Thurman la interpretó en 2012 en la cinta"Smash", por mencionar algunas. ¿Entonces por qué la nueva cinta "Blonde" ha generado tanta expectativa?

Protagonizada por Ana de Armas esta película que acaba de estrenarse en Netflix tiene varias razones prometedoras para verla. Si decides hacerlo ten en cuenta que la historia te tomará más de dos horas.

Estas son las razones por las que "Blonde" ha generado tanta expectativa:

1. La esperanza de revelar el gran misterio

Tras el fallecimiento de la actriz de Hollywood a los 36 años y con una prometedora carrera, muchas incógnitas quedaron y teorías sobre la verdadera razón de su muerte.

Oficialmente se trató de una intoxicación con barbitúricos, pero la nueva cinta, que parte desde la infancia de la rubia podría entonces dar con los detalles antes del fatídico 4 de agosto de 1962.

2. Conocer a la verdadera Marylin

La película está basada en el libro homónimo de Joyce Carol Oates, quien en su obra advierte que, este no es un documento fidedigno de la biografía de Monroe, sin embargo está creado a partir de varias biografías autorizadas y los lugares donde Norma Jane, como era realmente llamada Marylin, estuvo en su infancia.

3. Relación con John F. Kennedy

La cercana relación que Marylin tuvo con el entonces presidente de Estados Unidos hizo sospechar de él y su equipo a la hora del deceso de la actriz, sin embargo nunca se comprobó que hubieran tenido una relación amorosa. En esta película, que recurre en gran parte a la ficción, se define una clara línea entre el mandatario y la también modelo.

Contando con una impactante escena en la que Marilyn es obligada por Kennedy a hacerle sexo oral.

4. La actuación de Ana de Armas

Para esta interpretación la cubana se realizaba una transformación física diaria que duraba hasta tres horas y en la que, entre otros detalles, le teñían las cejas, le colocaban una gorra calva prostética para ocultar su línea del cabello oscuro y simulaban con pestañas falsas a forma del ojo de Marylin sobre el de Ana.

Tras revelar la apariencia de la actriz de 34 años para este papel el parecido dejó impresionados a más de uno y durante cada escena la reproducción de los vestuarios y escenarios se vuelven como una máquina del tiempo.

5. Reproducción de memorias

Varias de las imágenes más famosas de Marilyn que están en internet fueron reproducidas por el director Andrew Dominik y el equipo detrás de esta producción, pues Domink creó un álbum con fotos icónicas de Monroe y lo compartió con el reparto para recrear algunos de los momentos más importantes de la vida de la actriz que no podían quedar fuera de la película. Entre ellas la foto que la actriz se tomó en un jardín junto a uno de sus esposos: el dramaturgo Arthur Miller, interpretado por el actor Adrien Brody ("El pianista").