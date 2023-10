Se iluminan la alfombra roja de los Premios Rolling Stone en español

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 26 (EL UNIVERSAL).- La tarde de este jueves, y por primera vez, se llevarán a cabo los Premios Rolling Stone en español, en el Fillmore Miami Beach Theater, pero antes de que los exponentes más importantes de la música sean reconocidos, una lluvia de estrellas iluminó la alfombra roja.

Una de las primeras en llegar fue la cantante Villano Antillano, quien además está nominada en la categoría Promesa Musical del año y aunque reconoció que, a pesar de su popularidad, no había sido requerida por la industria en otros eventos similares, lo importante es que ahora ya está aquí.La anfitriona de la noche, Renata Notni también pasó por la alfombra y además de robar suspiros y los reflectores, se dijo sumamente agradecida de haber sido contemplada para esta primera edición y aunque no es la primera vez que se presenta en una premiación, sí es la que más nervios ha sentido, ya que los organizadores le dieron la libertad de que hiciera su guión y que simplemente fuera ella misma.Otro de los invitados fue el director mexicano Manolo Caro, quien confesó que ya tiene lista su próxima película, "La madriguera" y que está a punto de entrar a los foros de grabación para trabajar en una nueva serie.Vestida de rojo y muy sonriente llegó Ximena Sariñana, quien se encuentra nominada a Mejor Video por "Tenemos que hablar", tema que hizo al lado de Juan Pablo Vega.Entre los artistas que actuarán esta noche es Carín León, que interpretará "Primera cita", y reveló que ya tiene planeadas varias colaboraciones con grandes estrellas de la música, pero no quiso ahondar en detalles. Un cantautor de los más populares también llegó, es Fonseca quien presentará Cantante del año y dijo que era un honor poder hacerlo en esta primera edición de los Premios Rolling Stone.