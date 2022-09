Se quedó Talina Fernández sin programa por falta de patrocinadores

A-AA+

A través de sus redes sociales, la conductora Talina Fernández rompió el silencio sobre las especulaciones que la señalaban en bancarrota y sin empleo a causa de las acusaciones de acoso y abuso sexual que pesan sobre su hijo, el productor Coco Levy.

Esta semana, una revista de espectáculos aseguró que el programa "Blah blah blah!", que Fernández conducía junto a su hijo menor Pato Levy, fue cancelado pues su principal patrocinador decidió bajarse del proyecto por el escándalo que enfrenta la familia.

Ahora, es la propia "Dama del buen decir" quien confirmó el fin de su show y con un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram, agradeció a su público por haberla apoyado y se despidió de ellos: "Esto pasa siempre. Nos quitaron el programa que mi hijo Patricio y yo teníamos y que nos permitía estar en contacto con ustedes. Reporte Índigo nos mandó a la porra", dijo.

La presentadora también reconoció que el tema del dinero fue la principal causa, pues tras quedarse sin su patrocinador, la empresa para la que trabajaban ya no quiso seguir pagándoles; eso sí, evitó hablar sobre el tema de Coco Levy: "Poderoso caballero es el dinero y como el patrocinador se rajó ya no nos quisieron pagar. Ni modo".

Finalmente, la participante de "MasterChef Celebrity" destacó que, a pesar de esta triste noticia, todavía le quedan ganas para seguir trabajando y muchas cosas por contar.

¿En qué va el caso contra Coco Levy?

El pasado mes de junio, la actriz Danna Ponce denunció, pública y legalmente, al productor Coco Levy por presunto abuso y acoso sexual. Mediante un mensaje que publicó e redes, la joven explicó que acudió a la oficina de Levy en busca de oportunidades en el mundo del cine, pero que éste se habría aprovechado de la situación para hacerle varias insinuaciones, incluso le habría tocado el pecho y la besó sin su consentimiento.

Después de este relato, al menos, una decena de chicas se sumaron a los señalamientos de Danna y revelaron que este comportamiento era algo común en el productor.

Después de una investigación y de analizar varias pruebas, la primera audiencia de este caso se llevará a cabo el próximo 4 de octubre y de acuerdo con una entrevista que el abogado de la actriz concedió a EL UNIVERSAL, ese mismo día se podría saber si Levy es o no vinculado a proceso.