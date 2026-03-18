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SEAN PENN RECIBE EN UCRANIA UN ÓSCAR SIMBÓLICO

Por EFE

Marzo 18, 2026 03:00 a.m.
A
SEAN PENN RECIBE EN UCRANIA UN ÓSCAR SIMBÓLICO

El actor estadounidense y estrella de Hollywood Sean Penn recibió un Óscar simbólico hecho con el metal de un vagón de tren ucraniano dañado en un bombardeo ruso de manos del presidente de la empresa nacional ferroviaria de Ucrania.

   La empresa estatal ucraniana Ukrzaliznytsia publicó un vídeo en sus redes sociales con las imágenes en las que se ve cómo Oleksandr Pertsovskí le entrega a Penn una lámina metálica con la forma de las célebres estatuillas estadounidenses. Penn se encontraba en Ucrania desde el fin de semana, por lo que se perdió la gala de los premios de la Academia de Hollywood, pues prefirió viajar a Kiev para tener un encuentro con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. En dicha ceremonia, Penn fue premiado en ausencia con el Óscar por mejor actor de reparto por su papel en el largometraje ´Una batalla tras otra´. Se trata de la tercera estatuilla que gana Penn en su carrera. 

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