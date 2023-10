Seis películas para recordar el 2 de octubre

La masacre estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco ha sido tema tocado por la industria del cine mexicano, tanto en la ficción, como en el documental.

Aquí te damos seis títulos que, en conjunto, dan un contexto más amplio sobre uno de los peores sucesos en nuestra historia, no sólo por mostrar lo ocurrido hace 55 años, sino porque abordan la problemática meses antes de los hechos.Esta película inició con 26 mil pesos de presupuesto y la ayuda de todos quienes participaban.El departamento en que se desarrolla la historia durante la tarde-noche del 2 de octubre de 1968, se construyó en un foro prestado. Los muebles que se ven, eran propiedad de del hijo Jorge Fons, director del largometraje, mientras que Bruno y Demián Bichir, además de amigos, prestaron sus fotografías de niños para la decoración, El elenco prácticamente no cobró por su trabajo."Entrábamos temprano al foro y salíamos a las 10 u 11 de la noche, todos queríamos hacer un buen trabajo", recordó Fons a EL UNIVERSAL, en una entrevista de 2018.Pero aún con todo el apoyo, la película no podía ser terminada por falta de recursos. Fue cuando apareció Valentín Trujillo, quien, interesado en el proyecto, lo terminó por consolidar financieramente.Meses antes de su lanzamiento en salas, fue vista por Carlos Salinas de Gortari, Presidente de la República, quien solicitó quitaran una escena última donde se ve a soldados custodiando Tlatelolco, pues consideró que las imágenes hacían responsable al ejército de la masacre.En la edición DVD del filme, editado hace más de una década, se restituyó dicha secuencia de unos cuantos segundos.Se ubica días antes de la matanza de Tlatelolco, mostrando la vida de estudiantes, maestros y familias relacionadas con el movimiento estudiantil.Nicolasa Ortiz Monasterio, Luis Curiel ("El Chapo"), Daniel Mandoki ("Presencias") y Juan Pablo de Santiago ("Club de cuervos") tienen a su cargo los roles principales de la historia dirigida por José Manuel Cravioto."Hay muchas películas y documentales sobre Tlatelolco, nada puede ser más violento que las fotos que hemos visto y yo no quería ver a estudiantes caer muertos, sino a personas estando en esto", comenzó Cravioto previo al estreno en 2019.Olimpia se filmó en 2017 en las propias instalaciones de la UNAM, que por vez primera permitió usar actores disfrazados de soldados.La cinta se rodó inicialmente en acción viva, para luego hacer rotoscopia, técnica que permite animar cada uno de los fotogramas.Prácticamente todos los estudiantes del entonces Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM (CUEC) salió a las calles con cámaras a retratar el movimiento estudiantil.Filmada en blanco y negro, con una duración de 120 minutos, la producción abarca desde julio de ese año, hasta la inauguración de los Juegos Olímpico, diez días después de lo ocurrido en Tlatelolco.La Marca del Silencio, la marcha del Rector de la UNAM, la entrega de volantes entre la población, la llegada al Zócalo capitalino, entre otras cosas, son vistas en el material producido por el CUEC y el Departamento de Actividades Cinematográficas de la UNAM.Alfredo Joscowicz, entonces profesor de la escuela, contó en su momento a EL UNIVERSAL que algunas autoridades llegaron a entrar a los laboratorios para llevarse material filmado.Carlos Bolado dirigió esta ficción protagonizada por Cassandra Cianguerotti y Christian Vázquez, quienes cuentan la historia de amor entre una joven de clase alta, estudiante de una universidad privada, y un chico de la UNAM, de escasos recursos.El realizador entrevistó a cerca de 60 personas relacionadas con el movimiento, incluyendo a ex compañeros de clase de los hijos del entonces presidente, Gustavo Díaz Ordaz. Fue filmada en los lugares reales donde se dio el movimiento, como Paseo de la Reforma, la UNAM y Tlatelolco, lo que nadie antes había hecho.Objetos propios de ex integrantes del movimiento, fueron prestados a los actores para darle más veracidad a las secuencias. La más complicada fue precisamente lo ocurrido en Tlatelolco, donde se requirieron de 17 horas para su rodaje.Roberto Sosa fue el encargado de dar vida Díaz Ordaz.Dirigido por Carlos Mendoza, este documental da muestra del operativo montado por las autoridades mexicanas a fin de disolver la protesta del 2 de octubre. Con imágenes de archivo da pormenores de un hombre vigilante en una azotea cercana al lugar, además de intentar comprobar que los soldados heridos fueron blanco de francotiradores que no estaban entre los estudiantes como lo había asegurado en su momento la versión oficial.Serie de Prime Video con Daniel Giménez Cacho a la cabeza, interpretando a un funcionario que va formando parte de la red de hostigamiento y represión en contra de los estudiantes.Dirigida por Gabriel Ripstein (600 millas), la producción echó mano de no solamente investigación histórica, sino de personajes reales a quienes se les cambió el nombre, pero puede ser perfectamente identificados.