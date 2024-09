MADRID- Pedro Almodóvar es “la sensación de la Mostra”, en palabras del ministro de Cultura español, Ernest Urtasun, que se encuentra en Venecia y que asistió al estreno de ‘La habitación de al lado’, el primer filme en inglés del cineasta, que recibió

17 minutos de aplausos.

La película, protagonizada por la estadounidense Julianne Moore y la británica Tilda Swinton, ha sido muy bien recibida en Venecia y encabeza las quinielas de los críticos que asisten a la 81 edición del festival.

Urtasun destacó ayer en una entrevista con el canal público TVE el recibimiento “maravilloso” a la película, que es la “sensación de la Mostra” de Venecia.

Un filme que calificó como “atrevido” por tratar el tema de la eutanasia, y que cuenta con unas “interpretaciones maravillosas”, lo que mereció los 17 minutos de aplausos en su proyección de gala de la noche del lunes.

‘La habitación de al lado’, que adapta la novela ‘What Are You Going Through’ (‘Cuál es tu tormento’, 2020), de la neoyorquina Sigrid Nunez, es una película que “abandera los derechos civiles, con un tema como la eutanasia, que será muy comentado”, resaltó el ministro de Cultura

Ernest Urtasun.

El filme narra los últimos días de una ex reportera de guerra (Tilda Swinton) enferma de cáncer que decide poner fin a su vida y pide a una antigua amiga a la que hace tiempo que no ve (Julianne Moore) que la acompañe en su despedida.