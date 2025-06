Sergio Goyri expresa su negativa a interpretar personajes homosexuales

CIUDAD DE MÉXICO, junio 8 (EL UNIVERSAL).- Sergio Goyri revela que, en el pasado, llegaron a ofrecerle interpretar personajes de hombres homosexuales, los que nunca aceptó, ni le gustaría aceptar en la actualidad, ya que afirma que sería una situación que lo haría sentirse muy incómodo.

Goyri es una de los actores más prolíficos, dentro del mundo de los melodramas, a lo largo de su trayectoria, ha dado vida a los villanos con personalidad más álgida y que perpetúan la personalidad del clásico macho, retrógrada e intolerante.

Ahora, se suma a la nueva producción de José Alberto "el Güero" Castro, un remake de "El privilegio de amar", en donde dará vida al personaje que un día perteneció a don Enrique Rocha (QEPD).

Entusiasta, el actor habló de que ya comenzó el rodaje de la telenovela y resaltó que, pese al auge de las series y las plataformas de streaming, la audiencia de la televisión abierta sigue mostrando una clara predilección por los melodramas clásicos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Son géneros que se tienen que mantener y que se tienen que respetar; hay series, hay películas de acción, hay cosas más subidas de calor, de sexo, todo eso, pero la telenovela cumple un objetivo importantísimo dentro de la sociedad, que es mantener a la gente junta", dijo a reporteros en el aeropuerto de la CDMX

El actor poblano también habló de los papeles que no aceptaría, como sería el caso de un personaje homosexual, pues, si bien, fue puntual a la hora de aclarar que no tiene nada en contra de la identidad sexual de cada persona, no se sentiría cómodo participando en un proyecto en que tuviera que cumplir con esa encomienda.

De hecho, dio detalles de que, en el pasado, se le llegó a hablar de personajes LGBT, los cuales prefirió por rechazar.

"No es que me atrevería o no, yo soy como soy y punto, le tengo un gran respeto a toda la gente que tiene esa inclinación, me han ofrecido muchas, pero yo no, no creo que me sintiera a gusto".

A lo largo de su trayectoria, Goyri ha referido que su intención nunca fue la de ser actor y que, en realidad, siempre quiso ser futbolista, de hecho, formó parte del América por un corto tiempo, pese a que es un ferviente aficionado de las Chivas, de Guadalajara.

En su época de jugador de fútbol, un conocido le habló de las fotonovelas y del buen dinero que se ganaba por aparecer en ellas, por lo que comenzó adentrarse a ese mundo que, posteriormente, lo llevó a buscar una oportunidad en Televisa para debutar en la televisión.

El actor esperaba, pacientemente, a Ernesto Alonso fuera de su oficina, hasta que "el señor telenovela" su primera oportunidad.

"Esperaba a que pasara para darle mi CV, unas fotos, estuvo unos seis meses ahí parado, afuera, me veía el señor Alonso y ya decía ´este wey...´, como que caminaba más y más rapidito, hasta que un día lo harté y su ayudante me atendió".