Sergio Mayer cuenta su comunicación con Pilar Montenegro

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Sergio Mayer, excompañero de Pilar Montenegro en Garibaldi, cuenta que se comunicó con la cantante para conocer cómo se encuentra y si bien la artista le dijo que no tenía de qué preocuparse, se negó cuando el actor le extendió sus deseos de visitarla en su casa.

Hace unos días, comenzó a especularse en torno de la salud de Pilar Montenegro, algunos medios sugirieron que se encontraba en una etapa terminal, sin embargo, su familia a salió a desmentir el rumor.

En 2015, la intérprete de "Quítame ese hombre" decidió retirarse de los escenarios, sin que se subiera bien a bien el motivo.

No fue sino, hasta 2017, que la propia Pilar concedió una entrevista a la revista "TVNotas", expresó que, si se había alejado del mundo del espectáculo era porque deseaba llevar una vida tranquila y que, a través de la renta de algunas propiedades, podía vivir sin ningún apuro económico.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin embargo, con el paso del tiempo, las especulaciones que señalan que, en realidad, sería una enfermedad degenerativa la que habría causado que la cantante dejara su carrera, aumentaron.

Existe la versión de que Montenegro padece esclerosis múltiple y, más recientemente, se ha dicho que fue diagnosticada con ataxia, una enfermedad que se caracteriza por afectar el buen funcionamiento de los tejidos y órganos del cuerpo.

Y, ahora, con la versión de que su vida está en peligro, en entrevista con "Ventaneando", Sergio Mayer -quien fuera su compañero de Garibaldi por años-, contó que, al escuchar el trascendido, se comunicó con la cantante.

Además, expresó que, en esta ocasión, le contestó con una nota de voz, lo que lo tranquilizó, pues, habitualmente, se comunican por mensaje de texto.

"Yo le escribo y me responde, hace dos semanas me comuniqué con ella, con su mamá y su hermana, me dijo que estaba bien, que estaba cansada, descansado y me envió un mensaje muy bonito", contó.

Mayer también dijo que desconocía si su excompañera tiene una enfermedad degenerativa, pues ella nunca le ha comentado algo al respecto, ni a él ni a ninguno de los integrantes de Garibaldi.

"Yo no te lo puedo confirmar porque no lo sé, ella nunca lo compartió con nosotros y, si ella no lo ha querido compartir, mucho menos notros".

Confió que, cuando habló con ella, le hizo la petición que permitiera visitarla, pero ella se negó.

"Le dije: 'permíteme ir a verte, quiero saludarte, quiero abrazarte' y me dijo: 'no, flaquito, estoy bien, muchas gracias' y hay que respetarla", precisó.

Finalmente, deseo que, todo lo que se dice acerca de la salud de Pilar, no sea cierto.

"Deseo que esos rumores no sean realidad y que ella se encuentre bien", señaló.

Además, en "Ventaneando" comentaron que, por su parte, se comunicaron con la actriz y, si bien, sí respondió, Montenegro no dio ningún detalle de su salud, con el siguiente mensaje: "Ya no estoy en el medio, gracias de todos modos, estoy muy bien".