Sergio Mayer explota contra Poncho de Nigris: "Te di de comer"

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 5 (EL UNIVERSAL).- La tensión dentro de la "La casa de los famosos México" en los últimos días es alta, Sergio Mayer y Poncho de Nigris, los más nominados de la casa protagonizaron tremendo encontronazo frente a sus compañeros del team infierno y la Barby, pues a pesar de que Mayer ya está en la final, confesó que le hubiera gustado estar nominado.

Desde el miércoles que se dieron las últimas nominaciones, y salieron nominados Poncho, Wendy y la Barby, Sergio se mostró molesto con el equipo, dijo hacia una cámara que estaba decepcionado porque el team había acordado algo sin tomarlo en cuenta, en ese momento no dijo de qué se trataba, pero prometió revelarlo más adelante, cuando hablara con el equipo.

Aunque Poncho intentó que Sergio dijera qué era lo que le pasaba, Mayer le dio largas, lo que ocasionó que en redes se especulara con que tal vez le habían puesto un reto para meter tensión en la recta final del reality.

Usuarios creen que Sergio y Poncho quieren opacar a Wendy

Ayer, finalmente Sergio Mayer habló de su incomodidad con el team infierno, pero en especial con Poncho de Nigris, quien, según él, sí sabía que hubiera preferido estar nominado y que la gente lo salvara en la que será la última nominación del reality.

Sergio y Poncho se sacaron los trapitos al sol y los trajeron a relucir el pasado, cuando Poncho formó parte de "Sólo para mujeres", proyecto encabezado por Sergio Mayer.

"Me traicionaste nuevamente”, expresó Sergio; Poncho respondió: "tú nos explotabas wey, a todos, todos te odian los de 'Solo para mujeres'; Sergio reiteró: “me traicionaste otra vez, me la aplicaste a mis espaldas, eso de que 'yo soy mártir, doy el pecho por él', no cabrón, a mí no me utilices, pusiste en riesgo a Emilio; tú operaste para ti y no para el grupo, los manipulaste", expresó Sergio; mientras Mayer y De Nigris discutían, Wendy y Emilio comían botanas despreocupados.

Cibernautas aseguran que dicha discusión se trata de una estrategia, puro show para que Sergio y Poncho "opaquen" lo que ha hecho Wencola, es decir Wendy y Nicola.

"Ellos están tratando de opacar el contenido de Wendy y Nicola porque saben que gusta a la gente y obvio que planificaron esto para ser los protagonistas y si uno de ellos gana se reparten el premio. Así que ojo ahí", opinó una cibernauta.