SHAKIRA, DE LOS FAVORITOS DEL ROCK & ROLL HALL OF FAME

La votación del Rock & Roll Hall of Fame 2026 ya deja ver a sus favoritos, y Shakira, la única representante latina en la lista, se encuentra entre ellos.

La intérprete logró colocarse entre los cinco artistas más votados por el público en la plataforma oficial de la organización. De acuerdo con el ranking, supera los 602 mil votos y ha rebasado a figuras como Iron Maiden, Oasis e incluso Mariah Carey.

En la lista también destacan Pink, que se mantiene en el tercer lugar con más de 700 mil votos, y Phil Collins, en segundo con más de 800 mil, mientras que New Edition encabeza la votación con más de 900 mil.

La votación cierra este viernes, por lo que aún es posible elegir a siete artistas favoritos. El proceso combina el voto de más de mil 200 músicos, ejecutivos, periodistas y expertos de la industria con el del público, quienes definirán a los nombres que ingresarán al Salón de la Fama en una ceremonia prevista para el otoño de 2026.

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