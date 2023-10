Shakira es acusada de plagio, ahora por coreografía de "El jefe"

La reciente colaboración de Shakira con el grupo de corridos tumbados Fuerza Regida ha causado gran revuelo, no solo porque es la primera vez que la colombiana se suma a la música regional, también por la polémica letra con la que evidenció a su expareja, Gerard Piqué por haber despedido a la niñera de sus hijos, Lili Melgar, injustificadamente y sin haberle pagado una indemnización.

Por si fuera poco, la prensa española ha empezado a especular sobre una posible demanda por parte del padre de Piqué, ya que en una parte de la canción, titulada "El jefe", se le oye cantar: "Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura", lo que habría sido un claro mensaje a la familia del futbolista.Ahora, y cómo si algo más faltara, la intérprete de "Ojos así", está siendo señalada de haber plagiado parte de la coreografía que aparece en el video.Los reclamos fueron hechos por la actriz de origen peruano-español Miriam Saavedra, quien aseguró que Shakira copió los pasos de una rutina de baile que ella ha presentado en varios programas de la televisión española, entre ellos "El gran hermano VIP".En una entrevista que Saavedra ofreció a Telecinco se dijo sumamente molesta por esta situación, sobre todo porque ella no recibió ningún tipo de crédito, por lo que pide algún tipo de compensación: "Me disgusta un poco porque se ha copiado mis pasos. Me tiene que dar una indemnización", dijo.Pese a esta situación, la actriz asegura ser una gran fanática de la colombiana. Incluso, reveló que por esta admiración rechazó a Piqué en una ocasión que este la invitó a salir: "(Piqué) me mandó llamar un par de veces en una discoteca, yo no sabía quién era él y a Shakira la adoro; así que se quedó con las ganas de saber cómo se mata el gusano", agregó.Las palabras de Saavedra dividieron opiniones en redes sociales, pues mientras unos la tachan de "ridícula", otros recordaron que no es la primera vez que la famosa artista recibe este tipo de acusaciones.La primera vez que fue demandada por una acusación de plagio fue en 2005, en ese entonces sonaba en todo el mundo la canción "Hips don't lie". Sin embargo Jerry Rivera aseguró que Shakira había copiado parte de una de sus canciones para crear la música del tema.Cinco años más tarde, en 2010, los señalamientos de plagio volvieron a sonar, ahora por el himno del mundial de fútbol de Sudáfrica de ese año, "Waka Waka". Según el músico Wilfrido Vargas, la barranquillera había utilizado parte de su canción "El negro no puede" en el estribillo.Ese mismo año, su expareja, Antonio de la Rua emprendió una demanda para pedir una compensación de 100 mil euros, pues él habría ayudado a que la carrera de la cantante despegara mientras estuvieron juntos. Afortunadamente no procedió, pues existía un contrato prematrimonial de por medio.Para 2012 fue demandada por dos exempleados, que le pedían 190 mil euros por presunto despido injustificado y malos tratos, sin embargo, ella aseguró que ellos la estaban extorsionando. Finalmente, Shakira se vio obligada a pagar mil 900 euros.Dos años más tarde, su talento como compositora volvió a estar en duda cuando el cantante El Cata la acusó de plagiar su canción "Loca con su tigre" para componer el tema "Loca", que usaba esas mismas palabras en el estribillo. Sin embargo, el dominicano le había cedido los derechos del tema para que lo popularizara.Los últimos problemas que Shakira ha enfrentado son las acusaciones de fraude por parte de la Fiscalía española, la primera por 14 millones de euros, y más recientemente han abierto un nuevo caso en su contra, ahora por la defraudación de 6 millones de euros en las declaraciones de la renta y del impuesto de patrimonio de 2018, utilizando para ello un entramado societario con sede en paraísos fiscales.