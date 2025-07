Shakira halaga a Aleks Syntek en concierto en Monterrey

CIUDAD DE MÉXICO, julio 26 (EL UNIVERSAL).- No todos los días una superestrella como Shakira pone en aprietos a alguien... y menos frente a su pareja. Eso fue justamente lo que, según Aleks Syntek, ocurrió durante uno de los conciertos de la cantante colombiana.

A mediados de mayo, el músico fue criticado en redes sociales luego de compartir algunas fotografías de su visita a uno de los shows que la intérprete de "Ojos así" ofreció en Monterrey. Syntek asistió no solo como fan, sino también como colega, ya que fue invitado por músicos que han trabajado con ambos desde hace más de 20 años.

Ahora, en entrevista con Azteca Noreste MTY, habló sobre aquella experiencia y relató el inesperado momento que vivió con la cantante:

"Yo fui al concierto y cuando entré a su camerino me topo a Shakira y, ¿qué creen?... Me ve y me dice: '¡Qué guapo! ¿Qué te hiciste, Alex? Te ves bien chavo'", contó.

Syntek explicó que agradeció el halago sobre su apariencia y, poco después, le presentó a su esposa y a su hija. "¿Ella es tu hija?", (me preguntó). "Sí, Natalia... es actriz, Natalia Coronado", recordó.

Shakira no tardó en hacer otro comentario que lo sorprendió aún más: le dijo que su hija parecía su hermana, debido a lo joven que él se veía.

"'Aparte que te hiciste, estás muy guapo', (me dijo). Y de repente me sentí muy incómodo, porque estaba mi esposa al lado", confesó. El cantante añadió que percibió a Shakira muy coqueta con él.

El también productor fue blanco de críticas cuando publicó fotos con la artista, especialmente porque en el pasado se había pronunciado sobre la separación entre Shakira y Gerard Piqué. En su momento, dijo que, si estuviera en una situación similar, evitaría llevar sus conflictos personales a la música, ya que eso podría afectar a los hijos.

En la reciente entrevista, aclaró que, más allá de cualquier malentendido, la energía entre ambos fue muy positiva y que siguen siendo buenos amigos. "Por algo estaba en primera fila viéndola", expresó.

Syntek aseguró que su amistad con la colombiana se remonta a décadas atrás. Contó que durante los programas de MTV en Argentina, cuando él tenía unos 20 años y ella alrededor de 18, solía acompañarla a salir y cuidarla. "Sus papás me querían mucho. Comíamos juntos, hacíamos promociones juntos", recordó.

Además, destacó que su presencia en el concierto no fue la de un simple espectador, sino la de un músico con 35 años de trayectoria. "La banda de Shakira tocaba conmigo en las giras por Estados Unidos. El baterista es mi brother, tocó en muchos de mis discos", dijo con orgullo.