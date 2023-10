Shanik Berman confiesa que padece enfermedad

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- En una transmisión reciente del programa "Hoy", la conductora Shanik Berman compartió una noticia íntima que conmocionó a su audiencia: reveló que está lidiando con una grave enfermedad.

La primicia tuvo lugar poco después de que el programa hiciera un llamado a donantes de plasma en apoyo a Santos Mondragón, un conductor y reportero de Televisa que actualmente se encuentra hospitalizado.Durante su participación, Berman hizo un llamado a la audiencia para que donaran plasma en apoyo a su colega y luego confesó: "Tengo una enfermedad, la de la garrapata del venado (...) Lyme". Además, expresó que en ocasiones esta enfermedad se confunde con la depresión debido a los síntomas de fatiga extrema, que pueden llegar a ser tan debilitantes que uno no puede ni levantar los brazos.La conductora también hizo hincapié en la importancia de realizar chequeos médicos regulares, especialmente para aquellos que padecen dicha enfermedad , ya que la falta de atención oportuna puede tener graves consecuencias. Como ejemplo, mencionó el caso de un familiar que experimentó complicaciones neurológicas debido a un diagnóstico tardío de la afección.De acuerdo con "Mayo Clinic", esta enfermedad es causada por la bacteria Borrelia y se transmite a los humanos a través de la picadura de garrapatas portadoras de dicha bacteria. El riesgo de contraerla es mayor en áreas boscosas con abundante vegetación y hierba.En cuanto a los síntomas, la picadura de garrapata puede manifestarse inicialmente como un bulto en la piel que provoca picazón, pero esto no necesariamente indica una infección. Los síntomas varían y suelen aparecer en etapas.Los primeros síntomas, en la etapa 1, incluyen fiebre, dolor de cabeza, fatiga extrema, rigidez en las articulaciones, molestias musculares y aumento de los ganglios linfáticos, así como sarpullido.Si la enfermedad no se trata, puede progresar a la etapa 2, que es la más grave y se manifiesta entre 3 y 10 semanas después de la picadura de la garrapata. Los síntomas en esta etapa incluyen un sarpullido más extenso en el cuerpo, dolor o rigidez en el cuello, debilidad muscular en el rostro, problemas cardíacos, dolor que se propaga desde la espalda y la cadera hacia las piernas, y otros síntomas neurológicos y oculares.