Shiloh Jolie-Pitt se reinventa como Shi Jolie en debut coreográfico

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, Shiloh, está comenzando un nuevo capítulo en su vida. Tras desvincularse del apellido de su padre, la joven de 19 años debutó públicamente con su nuevo nombre artístico, el cual usará en su carrera como coreógrafa.

Su primera aparición con esta nueva identidad se dio el pasado jueves en Los Ángeles, durante el lanzamiento de la colección cápsula de la diseñadora Isabel Marant con Net-A-Porter. En el evento, Shiloh fue la mente creativa detrás de una de las coreografías y apareció acreditada como "Shi Jolie", según confirmó The Post.

Durante la presentación, dos bailarines interpretaron la canción "Naïve", de la cantante Luella. La velada se celebró en la Oliver House de Schindler, en Silver Lake, en una cena íntima que reunió a varias celebridades.

Este nuevo paso llega luego de que un juez aprobara su solicitud legal para modificar su nombre de Shiloh Nouvel Jolie-Pitt a Shiloh Nouvel Jolie, eliminando de forma oficial el apellido paterno.

De acuerdo con el medio citado, la joven realizó el trámite por cuenta propia: contrató a su abogado y costeó todo el proceso sin intervención de su madre. Su representante legal, Peter Levine, declaró a Page Six que Shiloh tomó "una decisión independiente y significativa tras eventos dolorosos".

No es la única en su familia que ha tomado distancia del actor de "El club de la pelea". Zahara, su hermana mayor, se presentó públicamente como "Zahara Marley Jolie" en 2023 durante su ceremonia de inducción en la hermandad Alpha Kappa Alpha. Más recientemente, Vivienne también omitió el apellido Pitt en el playbill de la obra "The Outsider"s, y Maddox, el mayor de los hermanos, ya no lo utiliza en documentos no oficiales.

Alejada de los reflectores, Shiloh se describe en redes sociales como "bailarina". Su dedicación a esta disciplina ha quedado en evidencia gracias al trabajo que ha realizado junto al coreógrafo Kolanie Marks, quien recientemente compartió un video donde la joven aparece ensayando con compromiso y entrega.

"Estoy orgulloso, y no, no hemos terminado. Me encanta ayudar a los bailarines a crecer", expresó Marks. También señaló que ha pasado más tiempo entrenando con Shiloh que con cualquier otro alumno.

Tras ocho años marcados por rumores y batallas legales, el divorcio entre Brad Pitt y Angelina Jolie concluyó oficialmente en diciembre de 2024. Fue Jolie quien inició el proceso en 2016, citando "diferencias irreconciliables" poco después de un presunto incidente durante un vuelo privado, en el que Pitt habría agredido a su familia.

Aunque las autoridades investigaron el caso, el actor no enfrentó cargos. No obstante, el conflicto escaló a una larga disputa por la custodia de los hijos y la propiedad de un viñedo compartido.

Recientemente, Pitt habló por primera vez del cierre de este capítulo en su vida. En entrevista con GQ, cuando se le preguntó si sintió alivio tras finalizar el proceso, respondió: "No, no creo que haya sido algo tan importante". Y añadió: "Solo fue algo que llegó a concretarse legalmente", minimizando así el impacto del desenlace.