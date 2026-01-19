SHREK 5, RETRAZAN SU LANZAMIENTO

A 16 años del estreno de la última entrega de Shrek, "Shrek para siempre", la emblemática franquicia, que ha marcado a toda una generación, ya se encuentra en proceso de producción de la nueva adición de la saga.

"Shrek 5" ha sido tendencia en días recientes, pues se confirmó el regreso del actor y comediante mexicano, Eugenio Derbez, como integrante del elenco que hará el doblaje a español latino de la nueva película.

Como se ha instaurado en la cultura pop, Derbez es una de las estrellas que les dan vida a las películas de Shrek. En su papel de "Burro", el actor ha dejado su huella en la memoria colectiva, convirtiendo a este personaje en todo un ícono de la industria del cine y del doblaje en Latinoamérica.

Según información de "Variety", revista estadounidense especializada en entretenimiento, se espera que Shrek 5 tenga su estreno el 30 de junio de 2027. Esta es la segunda vez que Universal Pictures y DreamWorks Animations retrasan el lanzamiento de la película animada, pues originalmente se había programado para llegar a cines del mundo en julio de 2026; posteriormente se pospuso la fecha al 23 de diciembre de 2026.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí