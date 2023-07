Silvia Pinal manda emotivo mensaje a los Premios Bravos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 26 (EL UNIVERSAL).- La noche de este martes se llevó a cabo la edición 31 de los Premios Bravos, que la Asociación Rafael Banquells entrega a lo mejor de los espectáculos, pero por primera vez se realizó sin la presencia de su fundadora Silvia Pinal, quien mandó un mensaje a los presentes a través de un video.

"A todos los que están preocupados por mi salud, quiero decirles que estoy perfectamente bien, aunque no lo quieran creer. Felicidades a todos los premiados de esta noche", expresó la diva del cine mexicano, en un video que ya había sido distribuido a los medios de comunicación horas antes de la ceremonia.

Pese a esto los reporteros aguardaron en las afueras del Centro Libanés, por si había algún cambio de planes por parte de Silvia Pinal, pero ni ella ni sus hijos hicieron acto de presencia en el evento.

"La decisión la tomó la señora Silvia Pinal, de común acuerdo con sus hijos, quienes consideraron que para evitar situaciones de peligro era mejor que no asistiera", dijo Gustavo de Anda, coordinador de prensa de la Asociación Rafael Banquells.

Entre las estrellas que estuvieron presentes en esta ceremonia y lamentaron la ausencia de Silvia Pinal, está Norma Lazareno quien compartió que hace una semana se vio con la estrella de "El inocente" (1956) en el Centro Libanés, para probar el menú que se iba a dar en este evento y la vio muy contenta, porque estaba rodeada de sus amigos y familiares, algo que su ánimo necesita.

Aunque después de ese día no ha vuelto a hablar con ella, porque aseguró, sólo su familia se puede comunicar con ella directamente, entiende su decisión de no estar presente esa noche.

"No es que esté muy delicada (de salud), lo que pasa es que es más conveniente que se cuide. Es muy posible que ya esté descansando, yo sé más o menos sus horarios y ella ya duerme a través de calmantes entonces hay que ser prudentes", dijo Lazareno.

También señaló que el que Silvia Pinal esté de un evento a otro, no es cosa de su familia sino de ella misma, porque al despertar todos los días pregunta que a dónde la van a llevar y pide que la vistan y la maquillen, aunque a veces tienen que inventarle un pretexto para que no salga de la casa.

Erik del Castillo fue otra estrella que lamentó la ausencia de Silvia Pinal, y señaló que cada vez van quedando pocas figuras importantes del medio artístico, aunque él no se considere entre ellas y compartió una anécdota de él con la anfitriona de la ceremonia.

"(A Silvia) le doy todo mi cariño, mi admiración, es una mujer hermosa, yo trabajé con ella y le traía michas ganas, era yo soltero y se lo dije, pero nos dimos un beso en una telenovela, creo ni hablamos", finalizó Erik del Castillo, quien esa noche fue premiado por su trayectoria.