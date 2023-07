Silvia Pinal reaparece y aclara las especulaciones sobre su salud

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 25 (EL UNIVERSAL).- La tarde de este lunes, mediante las redes sociales, comenzaron a circular versiones sobre el estado de salud de Silvia Pinal, en los que aseguraban que la actriz se encontraba delicada, con la presión y las defensas bajas, algo que de inmediato alertó a sus fans y al mundo del espectáculo.

Sin embargo, y para poner fin a todas estas especulaciones, la propia Pinal decidió mandar un video en el que desmiente de propia voz que esté atravesando por cualquier crisis.

"A todos los que están preocupados por mi salud quiero decirles que estoy perfectamente bien aunque no lo quieran creer", dijo la diva de la época del cine de oro mexicano en un video de apenas unos segundos de duración.

En el material, que ya se encuentra circulando por varias redes sociales, se observa a la actriz arreglada, con una blusa rosa, en medio de un sillón y con actitud enérgica.

El mensaje de la primera actriz confirma las declaraciones que su hija Sylvia Pasquel hizo en exclusiva a EL UNIVERSAL donde señaló que a pesar de los achaques propios de la edad, su madre se encontraba en buenas condiciones y exhortaba a los medios a no creer en ninguna información que no fuera respaldada por algún parte médico.

"Mi mamá está bien, es una señora que tiene 92 años, obviamente tiene de repente sus cosas que hay que cuidar, pero está bien, está comiendo", dijo.