Sin Bandera celebra 25 años de música con la gira Escenas Tour

Ciudad de México, 4 feb (EFE).- El dúo mexicano Sin Bandera celebra su vigencia 25 años después de su nacimiento, en medio de un mundo que está "diseñado para que pierdas un poquito de tu ser" y en el que los números te "alejan muchas veces" del arte de componer canciones, dijeron los cantantes en una entrevista con EFE.

Sin tener una visión pesimista, Leonel García y Noel Schajris afirmaron que la industria te "empuja" a vincular los números con el éxito, por lo que tratan de "regresar" a su esencia de "disfrutar lo que estamos haciendo" y "educar el algoritmo desde nuestro sentir", respetando en todo momento su identidad como grupo.

Esta es la principal enseñanza en su trayectoria profesional, tanto juntos como separados, y que ahora discurre con su próxima gira conjunta 'Escenas Tour', en la que recorrerán distintos países de Latinoamérica, así como México y Estados Unidos, enfocada en que sus seguidores disfruten de su música "sin clics".

Más allá de una gira musical, Sin Bandera quiere que su público lo vea como una celebración del cuarto de siglo desde su fundación.

"Tenemos esa felicidad de sentir que el tiempo pasa, pero no pasa en vano. De que es una conexión con el público invaluable a través de generaciones. Se siente muy lindo", comentaron al destacar que siempre que hacen una gira sus seguidores siguen "llenando lugares".

Y es que, según explicaron, su música ha ido "acompañando a nuestro público en las diferentes edades y etapas" de su vida, desde que eran jóvenes hasta que se convirtieron en padres, circunstancia que calificaron de "muy linda" porque les hace seguir conectados a ellos, "ahora desde otro lugar".

Dentro de su estilo musical destaca el género de la balada, del que dudan que disfrute "de las mieles de ese otro éxito que tiene la música latina", ya que -añadieron- "históricamente" esta música ha triunfado en países como Estados Unidos cuando es "rítmica".

"Digamos que nuestro lugar para la gente de Estados Unidos, como artistas latinos, es el entretenimiento, la diversión. Si no diviertes, no nos interesa porque el espacio que deberías ocupar es ese", sentenciaron.

México, el lugar donde surgieron

En su gira americana, México tiene un lugar destacado con tres conciertos en Monterrey (27 de febrero), Ciudad de México (6 de marzo) y Guadalajara (7 de marzo), ya que es el país en el que surgieron como grupo y desde el que "salimos al mundo", señalaron al referirse a sus orígenes musicales en las calles de Ciudad de México.

En el caso de Noel Schajris, se trata del país al que vino desde su Argentina natal en el verano del año 1997, recordó, con "muchas ganas, una maleta y 600 dólares en el bolsillo", y que le permitió "cumplir tantos sueños" y conocer a su "socio de la música".

"México me abraza, me hace cumplir tantos sueños y, obviamente, me acerca a conocer al que ha sido en el último cuarto de siglo mi compañero musical y mi socio de la música. Hemos generado algo muy especial", declaró.

En todos este tiempo juntos, hubo un periodo de siete años (del 2008 al 2015) en el que separaron sus caminos profesionales, algo que ahora, mirándolo con perspectiva, definen como "necesario" y un "descubrimiento personal" de los dos cantantes para poder tomar "un poco de distancia".

"Nos sirvió para entender mejor para donde podía seguir el grupo después. Porque de pronto, cuando no tienes este tiempo para pensar o para sentir, empiezas a tener como confusión y problema para ver el futuro de la banda", remarcaron.

Esa pausa sirvió para quitarse "mucha de la paja que tenían encima" y concluir que tenían que "volver a lo básico", a lo que "nos hizo que nos juntáramos en un principio".