Sindicato de actores lleva la huelga a Halloween

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 19 (EL UNIVERSAL).- Con la Noche de Brujas a tan solo unos días de celebrarse en Hollywood y el resto del mundo, el sindicato de actores, SAG-AFTRA (por sus siglas en inglés), ha empezado a tomar medidas para que sus miembros puedan celebrar esta importante fiesta sin ver afectada la huelga que, desde hace varios meses, tiene parada a la industria cinematográfica.

El sindicato, de acuerdo con información de Variety, publicó varios lineamientos para que todos aquellos buscancumplir con la tradición de esta festividad, puedan hacerlo y al mismo tiempo ser solidarios con el movimiento, por lo que piden que ninguno de sus integrantes use disfraces que hagan alusión a personajes famosos dentro de la industria.Es decir, que los trajes de Barbie, Ken, el científico Oppenheimer y hasta el mismísimo Jack Sparrow tendrán que quedarse guardados y en su lugar exhortan a elegir "disfraces inspirados en personajes y figuras generalizadas (fantasmas, zombis, arañas, etc.)".El llamado también se extiende para las series y películas que no se encuentran bajo un acuerdo interino con SAG-AFTRA, para entenderlo mejor; los actores sí podrán disfrazarse del Elvis Presley interpretado por Jacob Elordi, pero no del que hizo Austin Butler en la película de Warner Bros.En los lineamientos, publicados este miércoles a través de la página oficial, el sindicato también sugiere "no publicar en las redes fotos de disfraces inspirados en contenido impactante", esto para evitar darle publicidad a cualquier estudio.Hasta este jueves no hay señales de una pronta solución al paro de labores, después de que las conversaciones entre el sindicato y los estudios fracasaran la semana pasada, por lo que el gremio ha sido claro y no dará tregua a los estudios, ni siquiera para una de las celebraciones más importantes en el medio: "Usemos nuestro poder colectivo para enviar un mensaje alto y claro a nuestros empleadores en huelga de que no promoveremos su contenido sin ¡Un contrato justo!", finaliza el comunicado.