Sofía Coppola da detalles de biopic de Priscila Presley

La directora y productora estadounidense Sofía Coppola abrió en días recientes su cuenta oficial de Instagram, para poder compartir con sus seguidores más detalles de su vida y su trabajo.

En estos momentos la hija del cineasta Francis Ford Coppola se encuentra inmersa en su próximo largometraje que será la película biográfica de Priscila Presley, esposa del rey del rock Elvis Presley.

Por lo que su primera publicación en esta red social fue justamente sobre este proyecto y reveló que sigue trabajando en la adaptación de la historia y que será estelarizada por Cailee Spaeny y Jacob Elordi.

"¡Regreso al trabajo! Emocionada de contar la historia de Priscila", escribió junta a una fotografía en la que muestra el borrador de un libreto, además en la imagen está el libro "Elvis and me", escrito por Priscila y que tomó como referencia para su proyecto.

Aunque tiene muy pocos días en el mundo virtual, Coppola ya tiene más de 88.9 mil seguidores, cuatro publicaciones y ella sólo sigue a 25 cuentas entre las que se encuentran, la de Kirsten Dunst, Elle Fanning, Rishida Jones, entre otros.

También sigue a Vogue, revista con la que hace poco colaboró y a quien reveló qué tardó en unirse a las redes sociales porque no le gusta tener distractores.

"Me encantan los pasos para hacer una película y ver cómo todo se combina, quería compartir algo de eso con cualquiera que pueda estar interesado en mi trabajo".

Para Coppola la parte más difícil del guión fue editar todos los detalles que había en las memorias de la protagonista, en la vida real.

"Las memorias fueron difíciles de editar porque hay muchos detalles increíbles, pero estamos haciendo una película de bajo presupuesto, No todo puede ser tan épico como lo era en la vida real de Priscilla, así que tenemos que recrearlo de una manera astuta.

"Estaba interesada en tratar de imaginar cómo debe haber sido crecer en ese mundo a través de sus ojos".