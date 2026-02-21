´SOY FRANKELDA´ ENTRA A NETFLIX
´Soy Frankelda´, el primer largometraje mexicano en ´stop-motion´, será parte del catálogo de Netflix este 2026, informó este viernes la plataforma de ´streaming´, tras la adquisición de la producción dirigida por Arturo y Roy Ambriz.
En un comunicado, la compañía en Latinoamérica informó que la película de los hermanos Ambriz, protegidos del director Guillermo del Toro, tendrá un estreno programado para este año y así llegará a las pantallas del mundo.
´Soy Frankelda´ ha sido reconocida por Del Toro como un "hito en la animación ´stop-motion´ mexicana y un verdadero triunfo de la visión, la tenacidad y el amor por el oficio". Además el realizador de ´Pinocchio´ (2022) participó como mentor artístico en el rodaje de la cinta.
Este proyecto independiente creado desde cero en Cinema Fantasma, el estudio de animación de los hermanos Ambriz, tuvo una buena recepción por parte del público mexicano al haberse consolidado como una de las películas mexicanas más taquilleras del año pasado.
Además ha sido nominada a Mejor Largometraje Independiente en la 53ª edición de los Premios Annie, que se celebrará el sábado 21 de febrero.
