Spielberg se lleva el Premio del Público de Toronto con "The Fabelmans"

La película "The Fabelmans", el filme autobiográfico del director estadounidense Steven Spielberg, ganó este domingo el Premio del Público del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).

"Este es el filme más personal que he hecho y la recepción de todos en Toronto hizo que mi primera visita a TIFF fuese íntima y personal para mi y mi familia", dijo el director en un comunicado tras hacerse con el galardón.

En "The Fabelmans", la actriz Michelle Williams da vida a un personaje basado en la madre del cineasta; Paul Dano representa a su padre y el joven Spielberg le corresponde a Gabriel LaBelle.

El Premio del Público es concedido por votación popular entre el público que asiste al festival de Toronto, que concluye este domingo tras 11 días en los que se han proyectado más de 250 filmes de todo el mundo.

Es la primera vez desde 2019 que el festival de Toronto se celebra con público en todas las proyecciones luego de dos años con un formato híbrido por la pandemia de la covid-19.

Aunque el Premio del Público es un galardón con un reducido premio económico, es codiciado porque en el pasado ha anticipado en numerosas ocasiones las películas que tendrán éxito en los Óscar.

El año pasado, el premio fue a parar a "Belfast", que tras su estreno en Toronto recibió siete nominaciones para los Óscar. Kenneth Branagh, que también dirigió la película, ganó el Óscar al Mejor Guion Original.

En 2019, sucedió algo similar. El film que obtuvo el Premio del Público fue "Jojo Rabbit", que posteriormente fue nominado para cinco Óscar y su director, el neozelandés Taika Waititi, consiguió la estatuilla al Mejor Guion Adaptado por el film.

El Premio del Público también ha sido otorgado a películas como "Green Book, "12 Year a Slave", "The King's Speech" y "Slumdog Millionaire", que acabaron triunfando en los Óscar y en las taquillas de todo el mundo.

Este año, tras "The Fabelmans", los filmes más votados por el público de Toronto fueron "Women Talking", de Sarah Polley; y "Glass Onion: A Knives Out Mystery", de Rian Johnson.

El Premio del Público en la categoría de documental fue a parar a "Black Ice", de Hubert Davis. Mientras que el galardón al cine fantástico y de horror recayó en "Weird: The Al Yankovic Story".

También hoy el Festival de Toronto anunció que el Premio Platform, para filmes con un elevado mérito artístico, lo ganó "Riceboy Sleeps", de Anthony Shim.

Los premios IMDbPro a cortos fueron para "Snow in September", de Lkhagvadulam (Dulmaa) Purev-Ochir; "Simo", de Aziz Zoromba; y "Nanitic", de Carol Nguyen.

Los premios Amplify Voices correspondieron a "To Kill A Tiger", de Nisha Pahuja; "Leonor Will Never Die", de Martika Ramírez Escobar; y "While We Watched", de Vinay Shukla.

"Something You Said Last Night", de Luis De Filippis, se hizo con el premio Shawn Mendes Foundation Changemaker.

Finalmente los premios FIPRESCI y NETPAC fueron, respectivamente, para "A Gaza Weekend", de Basil Khalil; y "Sweet As", de Jub Clerc.