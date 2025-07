Suki Waterhouse ingresada en hospital por usar ropa ajustada

CIUDAD DE MÉXICO, julio 15 (EL UNIVERSAL).- La ausencia de Suki Waterhouse en redes sociales durante varios días generó preocupación entre sus seguidores, quienes no dejaban de preguntarle si se encontraba bien. Ahora, la actriz y cantante británica, pareja de Robert Pattinson, reveló que su silencio se debió a un problema de salud.

Suki se volvió tendencia tras confesar que su padecimiento fue causado por usar pantalones demasiado ajustados.

"´Suki, ya no tuiteas´... ¿Sabías que hace seis meses usé unos pantalones tan apretados que me causaron una hernia y tuve demasiado miedo de decírtelo?", escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

Junto con el mensaje, compartió una fotografía desde el hospital, donde aparece con bata blanca, el cabello despeinado y un suero en el brazo. Algunos seguidores notaron también un vapeador azul sobre su pecho.

Fans le preguntaron si valió la pena usar esos pantalones o si lo volvería a hacer, pero la actriz no respondió.

Aunque no dio detalles sobre su estado actual, el tono con que escribió, con un poco de humor negro, sugiere que ya se encuentra mejor.

Suki Waterhouse es cantante, modelo y actriz. Nació en Londres en 1992 e inició su carrera a los 16 años, trabajando para marcas como Burberry y Tommy Hilfiger. Ha participado en películas como "Insurgent" y "Love, Rosie", y ha lanzado dos álbumes: "I Can´t Let Go" y "Memoir of a Sparklemuffin" (2024).

Mantiene una relación con Robert Pattinson desde 2018 y en 2024 le dieron la bienvenida a su primera hija.

Especialistas en salud advierten que las prendas ceñidas comprimen el tejido blando (piel, grasa, músculos), vasos sanguíneos y linfáticos, dificultando el drenaje de líquidos y provocando edemas o celulitis infecciosa.

Además, la falta de ventilación puede causar infecciones por hongos al crear un ambiente húmedo en la piel.

Los pantalones muy ajustados también pueden aumentar el riesgo de reflujo gastroesofágico, cuando el ácido del estómago regresa al esófago causando irritación, ardor e incluso hernia hiatal.