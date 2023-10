Suzanne Somers, de "Three's Company", muere a los 76 años

Suzanne Somers, la efervescente actriz rubia conocida por interpretar a Chrissy Snow en el programa televisivo "Three's Company", y quien se convirtió en emprendedora y una exitosa escritora, ha muerto. Tenía 76 años.

Somers había padecido cáncer de seno durante más de 23 años y falleció el domingo por la mañana, anunció su familia en un comunicado proporcionado por su representante de hace tiempo, R. Couri Hay. Su esposo Alan Hamel, su hijo Bruce y otros familiares cercanos estuvieron con ella en Palm Springs, California.

"Su familia estaba reunida para celebrar su 77mo cumpleaños el 16 de octubre", señala el comunicado. "En lugar de ello, celebrarán su vida extraordinaria, y quiero agradecer a sus millones de admiradores y seguidores que la querían entrañablemente".

En julio, Somers compartió en Instagram que su cáncer de seno había reaparecido.

"Al igual que cualquier paciente con cáncer, cuando recibes ese temido: ´Ha vuelto´, sientes un hoyo en el estómago. Entonces me pongo mi equipo de batalla y voy a la guerra", le dijo al programa de entrevistas Entertainment Tonight en ese momento. "Este es un campo de batalla con el que estoy familiarizada, y soy muy resistente".

Se le diagnosticó por primera vez en el año 2000, y previamente había padecido cáncer en la piel. Enfrentó algunas críticas por lo que ella dijo era un estilo de vida orgánico y libre de sustancias químicas para combatir ambos cánceres. En libros y en plataformas como "The Oprah Winfrey Show" expuso argumentos contra el uso de quimioterapia, lo cual le granjeó las críticas de la Sociedad Americana contra el Cáncer.

Somers nació en 1946 en San Bruno, California. Su padre era jardinero y su madre se desempeñaba como secretaria médica. Su infancia fue turbulenta, relató posteriormente. Su padre era alcohólico y abusivo. Ella se casó joven, a los 19 años, con Bruce Somers después de quedar embarazada de su hijo Bruce. La pareja se divorció tres años después, y luego ella comenzó a modelar para "The Anniversary Game" con el fin de poder mantenerse. Fue en esa época que conoció a Hamel, con quien se casó en 1977.

Comenzó a actuar a fines de la década de 1960 y obtuvo su primer crédito en la película "Bullitt" de Steve McQueen. Pero el éxito realmente le llegó cuando fue seleccionada para interpretar a la rubia que conduce el Thunderbird blanco en la cinta "American Graffiti", de George Lucas, en 1973. Su única frase fue decirle las palabras "Te amo" al personaje interpretado por Richard Dreyfuss.

En su audición, Lucas sólo le preguntó si sabía conducir. Ella dijo posteriormente que ese momento "cambió su vida para siempre".

Posteriormente Somers escenificó un monólogo en Broadway de nombre "The Blonde in the Thunderbird", acerca de su vida, obra que principalmente le generó críticas mordaces.

Apareció en varios programas de televisión durante la década de 1970, incluidos "The Rockford Files", "Magnum Force" y "The Six Million Dollar Man", pero su papel más famoso llegó con "Three´s Company", el cual se transmitió por ABC de 1977 a 1984, aunque su participación concluyó en 1981.

En "Three´s Company" interpretaba a la rubia boba junto a John Ritter y Joyce DeWitt en esa comedia de compañeros de habitación.

Somers también fue conductora de un programa de comentarios, emprendedora y una autora prolífica: sus libros versan sobre el envejecimiento, la menopausia, la belleza, el bienestar, el sexo y el cáncer.