logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SUSTENTABLE

Fotogalería

SUSTENTABLE

Edicio impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

TABLOIDES SE DISCULPAN CON EL PRÍNCIPE ENRIQUE

Por AP

Enero 23, 2025 03:00 a.m.
A

EL PRÍNCIPE ENRIQUE LOGRÓ UNA VICTORIA MONUMENTAL ESTE MIÉRCOLES, CUANDO LOS TABLOIDES BRITÁNICOS DE RUPERT MURDOCH LE OFRECIERON UNA DISCULPA SIN PRECEDENTES POR HABER INVADIDO SU VIDA DURANTE DÉCADAS Y ACORDARON PAGAR UNA IMPORTANTE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS PARA RESOLVER SU DEMANDA POR INVASIÓN DE PRIVACIDAD. NEWS GROUP NEWSPAPERS (NGN) OFRECIÓ UNA “DISCULPA COMPLETA E INEQUÍVOCA AL DUQUE DE SUSSEX POR LA GRAVE INTRUSIÓN DE THE SUN ENTRE 1996 Y 2011 EN SU VIDA PRIVADA, INCLUIDOS INCIDENTES DE ACTIVIDADES ILEGALES LLEVADAS A CABO POR INVESTIGADORES PRIVADOS”, LEYÓ DAVID SHERBORNE, EL ABOGADO DE ENRIQUE, CITANDO UNA DECLARACIÓN EN LA CORTE. 

no te pierdas estas noticias

Delicado
Delicado

Delicado

SLP

EFE

EL CANTANTE POSTERGA DOS CONCIERTOS EN EE.UU. POR RECOMENDACIÓN DE LOS MÉDICOS

‘AGÁRRAME FUERTE’ VA POR EL GOYA
‘AGÁRRAME FUERTE’ VA POR EL GOYA

‘AGÁRRAME FUERTE’ VA POR EL GOYA

SLP

EFE

‘EMILIA PÉREZ’ EN LA CÚSPIDE
‘EMILIA PÉREZ’ EN LA CÚSPIDE

‘EMILIA PÉREZ’ EN LA CÚSPIDE

SLP

EFE

BECKY G Y CARÍN LEÓN LIDERAN NOMINACIONES
BECKY G Y CARÍN LEÓN LIDERAN NOMINACIONES

BECKY G Y CARÍN LEÓN LIDERAN NOMINACIONES

SLP

EFE