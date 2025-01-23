TABLOIDES SE DISCULPAN CON EL PRÍNCIPE ENRIQUE
EL PRÍNCIPE ENRIQUE LOGRÓ UNA VICTORIA MONUMENTAL ESTE MIÉRCOLES, CUANDO LOS TABLOIDES BRITÁNICOS DE RUPERT MURDOCH LE OFRECIERON UNA DISCULPA SIN PRECEDENTES POR HABER INVADIDO SU VIDA DURANTE DÉCADAS Y ACORDARON PAGAR UNA IMPORTANTE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS PARA RESOLVER SU DEMANDA POR INVASIÓN DE PRIVACIDAD. NEWS GROUP NEWSPAPERS (NGN) OFRECIÓ UNA “DISCULPA COMPLETA E INEQUÍVOCA AL DUQUE DE SUSSEX POR LA GRAVE INTRUSIÓN DE THE SUN ENTRE 1996 Y 2011 EN SU VIDA PRIVADA, INCLUIDOS INCIDENTES DE ACTIVIDADES ILEGALES LLEVADAS A CABO POR INVESTIGADORES PRIVADOS”, LEYÓ DAVID SHERBORNE, EL ABOGADO DE ENRIQUE, CITANDO UNA DECLARACIÓN EN LA CORTE.